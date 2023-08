BAWN: Tipps zum Umgang mit der Biotonne im Sommer

Von: Katrin Köster

Damit die Biotonne im Sommer kein Brutplatz für Ungeziefer wird, rät der BAWN, die Tonne im Schatten zu platzieren und von Zeit zu Zeit mit Essigwasser auszuspülen. © BAWN

Landkreis – An heißen Tagen geht es in den Biotonnen besonders hoch her: Fliegen und andere Insekten nutzen die hohen Temperaturen, um in den Tonnen ihre Eier abzulegen. Entsprechend wimmelt es beim Lüpfen des Deckels vor dicken, weißen Maden, vom unangenehmen Geruch ganz zu schweigen.

Der Betrieb Abfallwirtschaft (BAWN) hat dazu einige Tipps parat, wie Pressesprecherin Kathrin Tote jetzt berichtet. „Drei von vier Haushalten im Landkreis Nienburg haben eine Biotonne – und leisten damit einen aktiven Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz“, betont sie. Für Tote ist die Biotonne ein Erfolgsmodell: „Damit lassen sich nicht nur Laub, Zweige und Rasenschnitt, sondern auch Küchenabfälle bequem und günstig entsorgen“, sagt sie. Gegen die lästigen Maden und den Gestank können Hausbesitzer und Mieter einiges unternehmen: „Zunächst mal sollte man die Tonne möglichst in den Schatten stellen und den Deckel gut schließen“, rät Tote. „Dann ist es wichtig, feuchte Abfälle, etwa Speisereste, in Zeitungspapier einzuschlagen, um die Feuchtigkeit zu binden.“ Zudem habe es sich bewährt, die Tonne hin und wieder mit Essigwasser auszusprühen, ergänzt sie. Dazu könne man einen haushaltsüblichen Essigreiniger mit Wasser mischen und in eine Sprühflasche geben.

Essig und Kaffee gegen Gestank

Auf diesen Tipp verweist auch die bundesweite Informationskampagne „wirfuerbio“, an der sich rund 60 kommunale Abfallwirtschaftsbetriebe beteiligen. Auf deren Seite finden Verbraucher weitere Tipps, wie sie müffelnde Tonnen und Madenbefall vermeiden können. Demnach sollten Nutzer ihre Biotonne regelmäßig reinigen. Zudem könne neben Essig auch Kaffeepulver den Geruch eindämmen.

Nach der Leerung sollte als erste Lage geknülltes Zeitungspapier in die Tonne. Geeignet ist hier laut Webseite vor allem Zeitungspapier. Blätter aus Hochglanzmagazinen eignen sich hingegen nicht. Auch Küchenpapier ist erlaubt, es eigne sich aber aus ökologischen und finanziellen Gründen nicht dafür, massenhaft für die Entsorgung von Biogut verwendet zu werden. Ebenfalls hilfreich: Die braune Tonne nach der Leerung mit Wasser ausspülen.

Biomüll liefert Energie

Was geschieht mit dem Biomüll, wenn die Tonne geleert ist? Die Biomasse hat laut Kathrin Tote gleich doppelten Nutzen: „In der Biogasanlage dienen die Abfälle der klimafreundlichen Strom- und Wärmegewinnung. Die Gärreste werden anschließend kompostiert und liefern den Grundstock für hochwertige Erden, beispielsweise im Garten- und Landschaftsbau. Dieses Konzept überzeugt immer mehr Bürgerinnen und Bürger.“

Umsonst ist die Entsorgung bekanntermaßen nicht. Der geltenden Gebührenordnung für Privathaushalte im Kreis Nienburg zufolge kostet beispielsweise eine 60-Liter-Tonne für Restmüll bei 13 Leerungen jährlich 134,40 Euro Grundgebühr im Jahr. Zusätzlich fallen 4,70 Euro Leerungsgebühr an. Die kleinste verfügbare Biotonne fasst 60 Liter und kostet monatlich 70 Cent Leerungsgebühr. Hier sind laut Gebührentabelle keine Mindestleerungen vorgesehen. Wer seine Tonne nicht selbst reinigen möchte, kann für 20 Euro den sogenannten „Behälterwaschtausch“ in Anspruch nehmen und sich eine gereinigte Tonne kommen lassen.

Alle Details unter www.bawn.de/portal/startseite.html oder www.wirfuerbio.de/