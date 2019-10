Bautischler dringend gesucht

Lembruch/Syke - Von Anke Seidel. Es ist nicht alles Gold, was glänzt: Der Handwerker, der bei der Ausschreibung der Baugewerke für das Goldhortmuseum den Auftrag für Fenster- und Tischlerarbeiten gewonnen hatte, erfüllt seine Aufgaben nicht. Der Landkreis hat ihm deshalb gekündigt.

Zurzeit sucht Mischa Flaspöhler, Leiter des Landkreis-Fachdienstes Liegenschaften, händeringend nach Ersatz – bisher ohne Erfolg. Alle Tischler, die für diesen Auftrag in Frage kommen, sind zurzeit voll ausgelastet. Das erfuhren die Mitglieder des Betriebsausschusses Kreismuseum, der unter Leitung des Vorsitzenden Hermann Schröder (FWG) im Dümmermuseum Lembruch tagte.

Ihnen präsentierte Flaspöhler den dokumentarischen Verlauf der Bauarbeiten für das Goldhort- und Pipeline-Archäologie-Museum in Syke. Die Dokumentation zeigte: Ähnliche Probleme hatte es schon beim Roh- und Gerüstbau gegeben, der Landkreis musste eine Kündigung aussprechen und für Ersatz sorgen. Das wirft Schatten auf die Kostenkalkulation von 2,63 Millionen Euro, die für den Bau des Goldhort-Museums berechnet sind. Denn jetzt zeichnet sich ab: Es wird teurer.

Zurück zum Bauzeitplan des Anbaus: Im November soll die Dachkonstruktion voll eingedeckt und der Innenausbau im Dezember oder Januar fertiggestellt sein. Aber wann das Gebäude Fenster bekommt, ist völlig unklar. Zwischen Februar und Mai könnte allerdings die Gestaltung des Außengeländes beginnen, hieß es im Betriebsausschuss. Deshalb schätzte Hermann Schröder einen realistischen Eröffnungstermin des Goldhort-Museums auf den Herbst.

Unabhängig vom Baufortschritt rechnet Siegmar Peukert als Betriebsleiter Rechnungswesen für die Museen sowohl mit höheren Einnahmen als auch mit höheren Kosten. Nach Eröffnung des Neubaus soll der Eintritt für das Museum von zwei auf vier Euro angehoben werden – mit Zugang zu beiden Bereichen. Peter Jahnke (SPD) hinterfragte diese Erhöhung kritisch. Aber Kreismuseumsdirektor Ralf Vogeding hielt sie für gerechtfertigt. Denn seit 16 Jahren würden lediglich zwei Euro erhoben. Erster Kreisrat Wolfram van Lessen erinnerte an grundsätzliche Vergünstigungen für Benachteiligte und hielt die Erhöhung angesichts des erweiterten Angebots für durchaus vertretbar. Ein Beschluss stand nicht auf der Tagesordnung. Aber im Wirtschaftsplan sind vorsorglich 80 000 Euro Einnahmen aus Eintrittsgeldern eingeplant – ein Plus von 10 000 Euro, auch weil deutlich mehr Besucher erwartet werden; ebenso bei Führungen und besonderen Aktionen. Deshalb sind in diesem Bereich 55 000 Euro Einnahmen kalkuliert.

Weil für diese Aktionen auch mehr Helfer notwendig sind, steigt der Ansatz für museale und kulturelle Honorarkräfte von 92 000 auf 140 000 Euro. Für das Personal kalkuliert die Betriebsleitung eine Steigerung von 451 000 auf 544 000 Euro. Enthalten sind darin die Aufwendungen für eine Stelle, die vom Jobcenter Syke voll erstattet werden.

Unabhängig vom Goldhort gibt es vielfältige Angebote in der Museumslandschaft des Landkreises. Als Chefin des Dümmermuseums kündigte Sabine Hacke eine niedersächsische Dokumentation über den Wolf an, die anschließend auch im Kreismuseum Syke zu sehen ist – umgekehrt wandert die Gaststättenausstellung aus dem Kreismuseum ins Dümmermuseum nach Lembruch.

Für das Kreismuseum Syke kündigte Ralf Vogeding unter anderem eine Ausstellung an, die sich den verschiedenen Aspekten der Geschichte der Medizin in der Region widmet.