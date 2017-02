Baulandpreise steigen rasant

Syke - Von Anke Seidel. Es ist ein Markt der Extreme, den der Gutachter-Ausschuss Grundstückswerte Sulingen-Verden analysiert hat: „Wegen der niedrigen Zinsen steigen Nachfrage und Preise“, beschreibt Florian Brauer als Vorsitzender die Dynamik.

Er ist Dezernatsleiter für Grundstückswerte-Ermittlung im LGLN (Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen), Regionaldirektion Sulingen. „Es gibt ein starkes Interesse an Immobilien, aber die Eigentümer wollen nicht verkaufen“, sagt Brauer. Das bestätigt Yvonne Aufderheide, zuständig für die Grundstückswert-Ermittlung im Katasteramt Syke.

Dort haben beide am Freitag die aktuellen Bodenrichtwerte für den Nordkreis Diepholz vorgestellt. Wegen der enormen Nachfrage nach Bauland sind die Preise zum Teil extrem gestiegen – vor allem in Weyhe: Bei 209 Euro pro erschlossenem Quadratmeter lag dort der mittlere Preis im vergangenen Jahr.

Höchstpreise in Kirchweyhe

In Einzelfällen war Bauland sogar noch teurer: „Die höchsten Preise hat Kirchweyhe“, so Yvonne Aufderheide. Preissteigerungen zwischen fünf und 20 Prozent haben die Gutachter ermittelt. Bauland-Käufer in Weyhe mussten für einen Quadratmeter zwischen fünf und 40 Euro mehr zahlen als noch im Vorjahr.

Die zweithöchsten Baulandpreise zahlten Käufer in der Gemeinde Stuhr. Dort lag der mittlere Quadratmeter-Preis bei 137 Euro. Im nördlichen Teil der Bremer Randgemeinde stiegen die Preise um bis zu 15 Prozent, sprich um fünf bis 20 Euro pro Quadratmeter. Geringer war die Steigerung zwar in Seckenhausen und Groß Mackenstedt (plus fünf Euro pro Quadratmeter). Aber die Gutachter hoben die Bodenrichtwerte auch in Stuhr an – mit einer Ausnahme: Im Ortsteil Fahrenhorst waren die Preise unverändert geblieben.

Syke deutlich günstiger

Deutlich günstiger sind die Preise in Syke mit im Mittel 75 Euro pro Quadratmeter. Der Gutachter-Ausschuss hat die Bodenrichtwerte leicht angehoben, weil in der Stadt Syke sowie in den Ortsteilen Barrien, Okel, Ristedt und Gessel die Preise um bis zu fünf Euro pro Quadratmeter gestiegen sind. In den südlichen Ortsteilen der Stadt blieben sie unverändert.

In der Stadt Bassum lag der mittlere Quadratmeterpreis bei 61 Euro, in Twistringen bei 51 Euro und in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen bei 41 Euro. In diesen drei Kommunen blieben die Bodenrichtwerte gleich. Grund: „Die Preise blieben überwiegend unverändert, es gab nur punktuelle Erhöhungen.“

Im Südkreis Diepholz (dessen Zahlen stellt der Ausschuss noch gesondert vor) lagen die Werte zum Teil deutlich darunter. Aber: „Im gesamten Landkreis Diepholz erreicht der Geldumsatz beim Bauland mit 51 Millionen Euro erneut einen Höchststand“, so die Fachleute für Grundstückswerte. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von zwölf Prozent.

Weil die Nachfrage nach Eigentumswohnungen vor allem im Nordkreis enorm steigt, bauen Investoren immer öfter Mehrfamilienhäuser. „Der Geschosswohnungsbau nimmt zu“, so Florian Brauer und Yvonne Aufderheide.

Die Bodenrichtwerte:

Die Preise für Bauland in guten Lagen: 88 Euro in Bassum, 80 Euro in Bruchhausen-Vilsen, 220 Euro in Stuhr, 170 Euro in Syke, 82 Euro in Twistringen und 260 Euro in Weyhe. In mäßigen Lagen: 42 Euro in Bassum, 44 Euro in Bruchhausen-Vilsen, 94 Euro in Stuhr, 92 Euro in Syke, 40 Euro in Twistringen und 95 Euro in Weyhe. – Über die Preisentwicklung bei landwirtschaftlichen Flächen berichten wir gesondert.