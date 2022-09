Skatepark nimmt Gestalt an

+ © Michael Walter Am neuen Skatepark beim Jugend- und Kulturzentrum am Lindhof laufen die Bauarbeiten. Wenn das Wetter hält, könnte der wesentliche Teil der Anlage noch im Oktober fertig werden. © Michael Walter

Es geht voran bei den Bauarbeiten am neuen Skatepark beim Syker Jugendhaus. Teile der künftigen Anlage lassen sich bereits erahnen.

Syke – Der neue Skatepark beim Jugend- und Kulturzentrum am Lindhof nimmt Gestalt an. Seit Anfang September laufen die Bauarbeiten. Und inzwischen lässt sich schon erkennen, wie es dort später einmal aussehen soll.

„Ich bin erfreut und überrascht, dass es so schnell vorangeht“, sagt Johannes Huljus. Als Vorsitzender des Vereins Rund ums Syker Rathaus ist er zwar nicht unmittelbar der Bauherr, aber gewissermaßen der Projektpate. Der Verein hatte das Bauvorhaben angeschoben und zu wesentlichen Teilen finanziert.

Das Besondere dabei: Die Jugendlichen, die schon die alte Skate-Anlage am Jugendhaus regelmäßig genutzt haben, waren von Anfang an in die Planung mit eingebunden. Und das geht auf Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat zurück. „Hafid hat uns einfach angesprochen, uns erklärt, was hier passieren soll und uns nach unserer Meinung gefragt“, erzählt Lars Meyer, einer der jugendlichen Skater. Und wer von den Jugendlichen wollte, konnte mit den Experten gemeinsam die Planentwürfe durchgehen. „Das war Stadt und Verein ganz wichtig“, betont Catruat.

Grinden auf der Ledge

Auf rund 600 Quadratmeter Gesamtfläche entsteht eine betonierte Lauffläche mit unterschiedlichen Hindernissen. „Eine Ledge – da kann man drauf grinden“, erklärt Skater Jasper Slotosch. „Und eine Rail. Darauf kann man auch grinden.“ Na, dann ist ja alles klar.

Florian Meyer ist der ausführende Bauunternehmer und erklärt ein bisschen allgemeinverständlicher, was seine Leute da so alles bauen. Anschaulich beschreibt er unterschiedliche Geländer, Schrägflächen und andere Konstruktionen, an denen die Fahrer sich ausprobieren können. Und die Begeisterung ist ihm mit jeder Silbe anzumerken. Mit einer umfassenden Geste zeigt er auf seine Mitarbeiter: „Wir kommen alle aus der Szene“, erklärt er. „Wer nicht selber skatet oder BMX-Rad fährt, darf nicht mitmachen.“ Das sagt er zwar mit einem kleinen Augenzwinkern. Meint es aber im Prinzip schon so. Das hat was mit dem Qualitätsanspruch zu tun, den er und sein Team an sich selbst stellen. „Wenn du selber fährst und weißt, wie es geht, dann weißt du auch, wo die Fallstricke liegen. Wir haben uns alle auf der Bahn kennengelernt und bauen jetzt zusammen selber welche.“

Kosten: Rund 220000 Euro

Rund 220 000 Euro kostet die neue Anlage am Jugendhaus. Nicht viel, wenn man es mit anderen vergleicht. „Bei der Finanzierung sind wir auf der sicheren Seite“, sagt Johannes Huljus. 75 000 Euro gibt der Verein, noch mal die gleiche Summe gibt die Stadt. Jeweils rund 35 000 Euro kommen in Form von Fördermitteln vom Landkreis und von der EU.

Sozusagen der Rohbau könnte noch im Oktober fertig werden, schätzt Florian Meyer. „Das hängt davon ab, ob das Wetter hält. Wenn es viel regnet, können wir keine größeren Flächen betonieren.“ Und anschließend müsste die Anlage noch 30 Tage ruhen, bevor sie in Betrieb gehen kann, ohne dass die Oberflächen Schaden nehmen.

Nicht mit im Paket ist allerdings die Beleuchtung, die sowohl Huljus als auch die jungen Skater gerne hätten. „Wäre schön, wenn wir das auch noch hinkriegten“, findet Johannes Huljus. Er ist optimistisch. „Wir müssen nur sehen, dass wir die richtigen Leute zusammenkriegen.“