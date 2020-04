Basteln und Singen gegen den Lagerkoller

Syke/Barrien - Ach, dieses doofe Coronavirus! Schon seit Wochen müssen die Mädchen und Jungen aus den Syker Kindergärten auf das gemeinsame Spielen verzichten, aufs Toben, Tanzen und Singen. Und das Zuhause-Sein kann auf Dauer ganz schön langweilig werden – nicht nur für die Großen. Zwei Initiativen in Syker Kitas stellen jetzt unter Beweis, dass Not erfinderisch machen kann.

Bei den Kindern, die sonst die evangelische Kindertagesstätte Talita Kumi in Barrien bevölkern, flatterte in der vergangenen Woche plötzlich außergewöhnliche Post in den Briefkasten: „Kinderzeitung, Ausgabe 1“ steht auf der Titelseite des Din-A-5-Heftchens. Auf 16 Seiten gibt es ganz viele Anregungen zum Singen, Basteln, Rätseln und Lernen.

„Uns ist wichtig, dass die Kinder miteinander in Kontakt bleiben“, erklärt Katharina Janzen. Sie ist nicht nur Mama, sondern auch eine der Elternsprecherinnen im Talita Kumi. Und sie weiß, dass gerade bei den Kleinen die Nähe besonders wichtig ist. „Sie sollten den Bezug zur Kita nicht verlieren.“

+ Adele (4) löst konzentriert das Rätsel um das Eichhörnchen und seine Nuss. © Janzen, Heise, Sonntag

Aber was kann man da machen, wenn die Türen des Kindergartens verschlossen sind und der Garten verwaist daliegt? Gemeinsam mit der anderen Elternsprecherin Denise Heise begann Janzen damit, eine Idee in die Tat umzusetzen. Von der Erfahrung ihres älteren Sohnes mit der Jugendfeuerwehr kannte sie die äußerst beliebte Lagerzeitung des Kreisfeuerwehr-Zeltlagers. Dort können die Teilnehmer nicht nur Neuigkeiten erfahren, sondern sich gegenseitig grüßen.

Malt oder schreibt doch mal, was ihr so macht

Kita-Leiterin Isolde Huchtmann-Schmedes war sofort Feuer und Flamme. Sie verfasste eine „Nachricht aus dem Kindergarten“ für die Zeitung und rief alle jungen Leser (und ihre Eltern) auf: Malt oder schreibt doch mal, was ihr so macht.

Wer etwas für Freunde oder auch für die Erzieherinnen malen oder Grüße schicken möchte, hatte dazu ebenfalls die Gelegenheit. „Die Kinder vermissen die Erzieherinnen schon sehr“, weiß Janzen, „und umgekehrt auch.“

Auf die Kinderzeitungsleser warten viele Aufgaben: Sie können malen, wie dieses Coronavirus eigentlich aussieht, sie können den Wochentag-Anzeiger, den sie aus der Kita kennen, daheim nachbauen. Und sie können Lieder lernen, die eigentlich jetzt zusammmen im Talita Kumi erklingen würden. „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ war es in Ausgabe 1, zur Osterzeitung wird es, na klar, „Stups, der kleine Osterhase“.

Ein „Oster-Brief“ an alle Kita Kinder

Die Kinder können Pfannkuchen machen, dem Eichhörnchen bei der Suche nach dem richtigen Weg zur Nuss helfen oder sich bei Ausmalbildern austoben. „Die Kinder haben Freude dran“, hat Katharina Janzen von den Eltern gehört. Das Lob gibt Rückenwind. „Wir wollen auf jeden Fall weitermachen“, erklärt sie. Und irgendwann sieht man sich ja auch in der Kita wieder.

Die Talita-Kumi-Kinder sind nicht die einzigen, die rund um das Osterfest auf kreative Art Nachricht von ihrer Einrichtung bekommen haben. Auch im Kindergarten Sonnenstrahl qualmten die Köpfe. Wie bleibt man in Kontakt zu den Kleinen? Leiterin Anke Wohlfromm hatte eine Reihe von Ideen, entschied sich aber letztlich, gemeinsam mit einem kleinen Team von Erzieherinnen einen „Oster-Brief“ an alle Kita-Kinder zu schicken.

+ Erik (6) ist ganz begeistert von der Kinderzeitung des Kindergartens Talita Kumi. © Janzen, Heise, Sonntag

Die Kinder konnten sich von ihren Eltern den langen, freundlichen Brief vorlesen lassen, den die Erzieherinnen verfasst hatten. Sie erhalten Bastelanleitungen und Ausmalbilder. Dem großen Umschlag legte das Sonnenstrahl-Team nicht nur Bastelbögen bei, sondern auch etwa eine Origami-Anleitung für einen niedlichen Osterhasen.

Erzieherinnen richten „Telefon-Hotline“ ein

Zudem haben die Erzieherinnen eine „Telefon-Hotline“ eingerichtet, bei der die Kinder zwei Stunden lang anrufen können. Alles, um auch in Zeiten geschlossener Kitas einander nahe zu sein. „Und wer weiß?“, fragt sich Anke Wohlfromm, „vielleicht kann ja nach der Corona-Krise der eine oder andere selbst gebastelte Schmetterling im Kindergarten aufgehängt werden?“ Denn auch wenn Kinderzeitung und Osterbriefe toll sind: Nichts geht über ein hoffentlich baldiges Wiedersehen in der Kita.