Kabarett für Menschen mit Kindern: „Anleitung zur Unzufriedenheit für Eltern“

Bartscher weiß, was falsch ist

+ © Andreas Rother Matthias Bartscher hat gut lachen: Er hat rausgefunden, wie man als Eltern garantiert chronisch unzufrieden mit seinen Kindern sein kann. © Andreas Rother

Syke - Der Alltag aus Sicht eines dreifachen Vaters ist oftmals so absurd, dass man sich entscheiden muss, ob man lachen oder weinen will. Matthias Bartscher hat sich beruflich gegen Burnout und Depressionen entschieden. Nach dem Motto „Kabarett ist verarbeitete Wut“ erklärt er nun Eltern, wie sie in der Erziehung gründlich alles falsch machen können, und hält das für sinnvoller, als ihnen wohlgemeinte Ratschläge zu erteilen.