Barrier Wassermühle könnte Mikro-Bürgerkraftwerk werden

Von: Michael Walter

Das Mühlrad steht schon lange still an der Wassermühle Barrien. Es ist noch keine 25 Jahre alt, gilt aber als Totalschaden. Der CorTen-Stahl von Radkranz und Schaufeln ist sichtbar korrodiert, die ohnehin bereits vorhandene Unwucht im Rad hat sich dadurch verstärkt. Laut Vertrag muss die Stadt alles instandhalten und ersetzen, was mit dem Wasser in Berührung kommt. Diesen Vertrag hatte vor rund 50 Jahren die damals noch selbstständige Gemeinde Barrien mit den damaligen Käufern abgeschlossen. Ohne jede zeitliche oder sachliche Befristung. Jetzt sucht die Stadt ein Hintertürchen. Das könnte der aktuelle Besitzerwechsel liefern – meint die Stadt. Die neuen Besitzer sehen das anders. © Michael Walter

Für Timm und Anna Suchard ist es der berühmte sprichwörtliche Silberstreifen am Horizont: Zum ersten Mal in der Auseinandersetzung mit der Stadt Syke zeichnet sich so etwas wie eine mögliche gemeinsame Lösung für die Sanierung des Wasserrads an der Barrier Mühle ab. Das nehmen sie als Ergebnis eines informellen Treffens aller Beteiligten plus Förderern und Unterstützern der Wassermühle mit.

Barrien – Worum geht es überhaupt? Ein kurzer Rückblick: Vor rund 50 Jahren verkaufte die damals noch selbstständige Gemeinde Barrien die Wassermühle an eine private Eigentümergemeinschaft. Da das Bauwerk in einem ruinösen Zustand war, wurden Sanierung und Instandhaltung vertraglich geregelt. Sinngemäß lautet die Regelung: Alles, was trocken bleibt, ist Sache der Besitzer. Die Kommune ist hingegen für Sanierung und Instandhaltung von allem, was mit Wasser in Berührung kommt, zuständig. Entscheidend: Der Vertrag nennt keinerlei zeitliche oder sachliche Beschränkung für diese Verpflichtung.

Die Stadt Syke als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Barrien ist dieser Verpflichtung auch immer nachgekommen. Doch als vor kurzem die bisherigen Eigentümer die Wassermühle verkauft haben, wurde das anders. Jetzt argumentiert die Stadt: Der Vertrag verliere mit dem Eigentümerwechsel seine Gültigkeit.

Timm und Anna Suchard sind die aktuellen Besitzer der Barrier Wassermühle. Beim Kauf waren sie davon ausgegangen, dass die Stadt Syke sich auch zukünftig an den alten Vertrag halten würde. © Michael Walter

Die neuen Eigentümer Timm und Anna Suchard sehen das naturgemäß ganz anders. Zumal das Mühlenrad schon Jahre vor dem Kauf stillstand und die Stadt es längst hätte saniert haben müssen. Die Fronten verhärteten sich schnell, und alles lief auf einen Rechtsstreit hinaus. Bis sich jetzt auf dem besagten informellen Treffen ein Ausweg andeutete.

„Der Weg könnte sein, das bislang rein private Mühlrad einer gemeinnützigen Nutzung zuzuführen“, umreißt Anna Suchard die Idee und skizziert so etwas wie ein kleines Bürger-Kraftwerk. „Das Mühlenrad könnte dabei vom Sorgenkind zum Problemlöser werden.“

Schon seit Jahrzehnten ist mit dem Rad ein kleiner Stromgenerator gekoppelt. Dessen Ausbeute ist aber bescheiden und wurde durch den Umweltschutz noch mal gekappt: Seit der Renaturierung der Hache lieferte das Mühlenrad nur noch so viel Strom, dass es noch nicht mal für die Beleuchtung der Wassermühle reichte.

Mit moderner Technik und einem neuen Mühlenrad wäre aber deutlich mehr drin

Mit moderner Technik und einem neuen Mühlenrad wäre aber deutlich mehr drin, meinen die Suchards und ihre Förderer. So viel, dass es für den Strom reichen könnte, den eine Wärmepumpe im Mühlenteich auf der anderen Straßenseite braucht. Und mit deren Wärme könnte man die Heizungen anderer Gebäude entlasten. Zum Beispiel an der Grundschule. Oder gar am Hallenbad.

„In einem Modellprojekt kann erarbeitet werden, wie das Wasserrad aussehen muss, um unter strömungstechnischen Aspekten einen größtmöglichen Ertrag zu erbringen“, heißt es in einem Exposé, das Suchards dazu vorgelegt haben.

„Mit dem Denkmalschutz haben wir bereits gesprochen“, sagt Timm Suchard. „Andere Schaufelformen und Materialien sind grundsätzlich möglich, die historische Optik bliebe trotzdem erhalten.“

Bei der Stadtverwaltung sei die Idee durchaus positiv angekommen

Bei der Stadtverwaltung sei die Idee durchaus positiv angekommen, bestätigt Erster Stadtrat Thomas Kuchem. „Wir müssen jetzt erst mal Fakten sammeln. Zum Beispiel, wie viel Wasser da überhaupt fließt und wie viel davon genutzt werden kann.“

Suchards wollen jetzt quasi zweigleisig fahren: Die Rettung des Wasserrads wollen sie gemeinsam mit Stadt und Politik erreichen. Und die Idee mit dem Mikro-Kraftwerk gemeinsam mit dem Förderverein. Bei einem erneuten informellen Treffen wollen sie dann die Perspektiven besprechen. Anna Suchard: „Und dann hoffe ich, dass es zur Ausschreibung eines Ideenwettbewerbs kommt.“