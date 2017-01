Die Barrier Barriere

Barrien - Von Frank Jaursch. Manfred Nienaber ist nie um einen Spruch verlegen. Es sei ja kein Wunder, dass gerade Barrier dieses Problem hätten, bemerkt Barriens neuer Ortsbürgermeister sarkastisch. „Schließlich ist die ‘Barriere’ ja fast schon in unserem Namen drin.“ Jenen, die das angesprochene Problem haben, ist das Lachen allerdings meist vergangen: Menschen, die mit Rollstuhl oder Kinderwagen am Bahnhof ankommen, haben enorme Probleme, auf die gegenüberliegende Seite zu kommen.

Fast zweieinhalb Millionen Euro hat die Bahn in den Jahren 2014 und 2015 in den barrierefreien Ausbau in Barrien investiert. Seitdem kommen Menschen mit Behinderung zwar exzellent aus den Zügen auf den Bahnsteig; danach allerdings sind sie mit ihren Problemen allein. Die 78 Stufen der Fußgängerbrücke sind für sie ebenso unüberwindlich wie das „Hufeisen“ – die nahe gelegene Straßenüberführung, steil und ohne Fußweg.

Nicht nur für Bahnkunden wird die Bahn zur Barrier Barriere: Auch ältere Bürger, die westlich der Bahnstrecke wohnen, haben sich schon bei Nienaber über diese „Abschottung“ beschwert. „Nehmt ein Taxi“, so sein halb ernst gemeinter Rat.

Zwei weitere, ähnlich attraktive Alternativen tun sich bei der Suche nach Lösungen auf: Wer Zeit (und Ortskenntnisse) hat, kann über Goldberg, Dorfrand, Am Spreeken (durch die Bahnunterführung), An der Wassermühle und Bremer Straße auf die andere Seite kommen. Sind nur gut drei Kilometer. Oder man fährt einfach mit dem Zug eine Station bis nach Syke, benutzt dort den Aufzug und steigt in den nächsten Zug in die Gegenrichtung. Schon kommt man auf der „richtigen“ Seite heraus.

Bei Müttern mit Kinderwagen hilft mitunter die Unterstützung von Mitreisenden, die den Kinderwagen die Fußgängerbrücke hoch- und auf der anderen Seite heruntertragen. „Aber wenn man mal einen Mann braucht, ist keiner da“, weiß Verena Weith.

Eine andere Lösung kommt ihrem Sohn Jonas beim Betrachten der Situation in den Sinn. „Man könnte doch auf jede Seite einen Fahrstuhl bauen“, schlägt der Fünfjährige mit Blick auf die Fußgängerbrücke vor, „und einen Zaun, damit keiner runterfällt.“

Jonas’ Vorschlag stößt auch bei Ortwin Stieglitz auf Zustimmung. Er ist Mitglied im Kreisvorstand des SoVD und sieht klaren Handlungsbedarf. Vor dem Hintergrund der UN-Behindertenkonvention gehe es hier darum, Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Leben zu ermöglichen. „Bei Inklusion geht es nicht nur um Schule, sondern auch um Mobilität.“

Im Vorfeld des Ausbaus hatte sich die Stadt Syke bereits 2013 für die Einrichtung einer barrierefreien Überquerung ausgesprochen. Doch der Bahn war das zu teuer – und der Bahnhof für diese Maßnahme zu wenig frequentiert. „Aber die Einwohnerzahlen in Barrien steigen und steigen“, sagt Manfred Nienaber.

Stieglitz schlägt die Bildung eines „dreieckigen Tisches“ zu dem Thema vor – mit Bahn, Stadt und Verkehrsverbund. Sein SoVD-Vorstandskollege Rudolf Dyk weiß: „Im Prinzip können wir nur anregen.“

Doch genau das sieht Manfred Nienaber als wichtigen Schritt in die richtige Richtung: „Wenn wir immer nur sagen: ,Das geht nicht!’, kommen wir nicht voran.“