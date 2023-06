Diakon Bernd Breckner geht in den Ruhestand

Von: Horst Meyer

Bernd Breckner beim Verlassen seiner bisherigen Wirkungsstätte, der Barrier Kirche, auf den Weg in den Ruhestand. © Horst Meyer

29 Jahre lang wirkte der Bernd Breckner in Barrien und blickt auf viele erfolgreiche Projekte

Barrien – „Selbsthilfekräfte wecken“, war der Artikel in der Kreiszeitung zur Amtseinführung von Bernd Breckner als Diakon in Barrien am 29. September 1994 überschrieben. Sein damaliger Anspruch, dem er in den letzten 29 Jahren mehr als gerecht wurde.

Kirchliche Konfirmanden- und Jugendarbeit ist in Barrien und in den letzten Jahren auch in Syke und Heiligenfelde eng mit seinem Namen verbunden. „Auf der Suche nach einem eigenen Platz“ landete der gelernte Schlosser und Krankenpfleger damals mit seiner Frau Christine und den Kindern Bastian und Catherina in Barrien.

Protestant im katholischen Saarland

Aufgewachsen im katholischen Saarland kam er früh mit der Jugendarbeit in Kontakt. Als Evangelischer in der katholischen Jugendarbeit sammelte er erste Erfahrungen, die ihm später halfen. Im Saarland hatte er Paris und den Eiffelturm quasi vor der Haustür. Den Wechsel in die niedersächsische Provinz mit den Bremer Stadtmusikanten in greifbarer Nähe bereut er heute nicht mehr.

Sein Berufsweg war zunächst durch das Elternhaus vorgeprägt. Sein Vater arbeitete unter Tage, also erlernte er den Schlosserberuf in einer Zeche, wo er anschließend auch noch arbeitete. „Ich wollte eigentlich immer etwas mit Menschen machen“, berichtete er jetzt im Pressegespräch. Damals fehlten, wie auch heute, überall Pflegekräfte. Eine Zweitausbildung als Krankenpfleger versprach bessere berufliche Möglichkeiten. Während dieser Zeit in Saarlouis lernte er die Notaufnahme, den OP, die Geburtshilfestation und ein Altenheim kennen. „Innerhalb von zehn Minuten war ich mit dem Tod und mit neuem Leben konfrontiert“, schilderte Breckner.

Vom Schlosser zum Krankenpfleger zum Diakon

Nach Abschluss der Ausbildung wählte er den neuen Arbeitsplatz danach aus, „wo es am schönsten war“. Die Wahl fiel auf Oberstaufen im Allgäu. Eine Nachsorgeklinik war der nächste Arbeitsplatz. Schwerkranke Menschen wurden dort behandelt. Bei einigen gab es keine Perspektive. „Trotzdem haben diese Patienten uns getröstet, wenn wir an deren Leid zu verzweifeln drohten“, erklärt Bernd Breckner. Er erinnert sich an ein tolles Team, in dem er arbeitete. Ganz besonders hatte es ihm eine Krankenschwester angetan. Seine heutige Frau Christine. Geheiratet wurde 1990. Im gleichen Jahr wurde auch Sohn Bastian geboren.

„Beruflich fehlte mir damals irgendetwas“, schildert er heute. Eine Kollegin, die zuvor als Diakonin gearbeitet hatte, schwärmte in einer Nachtschicht von ihrem bisherigen Beruf, den sie lediglich wegen eines Ortswechsels aufgegeben hatte. Für ihn Anlass, sich einmal mit dem Berufsbild und der Ausbildung vertraut zu machen.

Konfrontation mit Rechtsradikalen

Die nächste Station wurde dann Bielefeld, wo er sich zur nebenberuflichen Diakonenausbildung an der evangelischen Bildungsstätte Bethel einschrieb. Zufällig war danach in Barrien, der Heimat seiner Frau, eine Stelle ausgeschrieben, auf die er sich bewarb und angenommen wurde. Den Start machten ihm einige rechtsradikale Jugendliche nicht leicht, die sich allabendlich auf dem Kirchplatz in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung trafen. „Es gelang uns, im Laufe der Zeit den Kirchplatz mit eigenen Aktionen anders zu besetzen“, berichtet Breckner. Damals entstand auch die Barrier Butze unter seiner Mitwirkung.

Heute blickt er stolz auf viele erfolgreiche Projekte zurück, an denen er beteiligt war – Telefonaktion „Offenes Ohr“, Stolpersteine putzen, Ökumenischer Kreuzweg oder auch Unterstützung von Flüchtlingsfamilien durch Konfirmanden sind nur einige Stichworte. Gern erinnert er sich auch an Jugendfreizeiten in Schweden oder Holland.

Erinnerungen an Jugendfreizeiten in Schweden

Gesundheitlich seit einigen Jahren angeschlagen, steht ab Juni 2023 jetzt die Familie im Fokus. „Eine tolle Familie mit Ehefrau, drei Kindern und einem Enkelkind“ genießt künftig seine volle Konzentration. „Außerdem ist da noch der Garten und meine Ausbildung als Schlosser“, zählt er weitere Betätigungsfelder auf. Eine kleine Esse für Kunstschmiedearbeiten hat er sich schon zugelegt. Heute verabschiedet ihn seine Gemeinde in den wohlverdienten Ruhestand.