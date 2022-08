Tedi zieht bei Böse in Barrien ein

Vor dem ehemaligen Supermarkt „Böse“ in Barrien steht ein Gerüst. Tedi zieht dort demnächst mit einer Filiale ein. © Marten Vorwerk

Tedi kommt nach Barrien. Die Übergabe soll Ende Oktober erfolgen. Der Umbau läuft auf Hochtouren.

Syke – Zum Winter soll der Einzug vollzogen sein: Tedi ist der neue Mieter im alten „Böse“-Supermarkt in Barrien an der B 6.

Vor dem Gebäude, das zuletzt von Georg Rathkamp mit dem Nah & Frisch-Markt betrieben wurde, steht ein großes Gerüst. Der Umbau läuft auch Hochtouren.

Eigentümer ist der Barrier Unternehmer Sven Lahmeyer (49). Vor zwei Jahren hatte er das Haus gekauft und nun einen „geeigneten Mieter“ gefunden. „Ich wollte keine Spielothek oder einen Gemüsemarkt in dem Gebäude haben, sondern etwas vernünftiges und langfristiges.“

Böse-Gebäude in Barrien ein Stück Zeitgeschichte

Das Haus ist ein Stück Barrier Zeitgeschichte: Gebaut hat es 1942 Heinrich Böse, dem sein Kolonialwarenladen an der heutigen Krusenberg-Kreuzung zu klein geworden war. Sein Sohn Jürgen übernahm das Geschäft, baute es kräftig aus und um und erhielt sogar Auszeichnungen für seinen vorbildlich geführten Supermarkt. Als Jürgen Böse zur Jahreswende 2013 /14 in den Ruhestand ging, übernahm mit Georg Rathkamp ein ehemaliger Lehrling von Heinrich Böse den Markt und beschäftigte bis zu 14 Mitarbeiter. Aber als Ende 2018 größere Investitionen unausweichlich wurden, musste Georg Rathkamp die Reißleine ziehen und Insolvenz beantragen.

Gut zwei Jahre stand das Haus leer, obwohl es viele Kaufinteressenten gab. Bis sich Familie Böse und Sven Lahmeyer einig wurden. „Ich hab's auch nur gekriegt, weil ich als einziger gesagt habe, dass für mich Abreißen nicht in Frage kommt“, sagt der Unternehmer.

In einem Teil des alten Böse-Hauses war anfangs mal eine Weberei. Das alte Firmenschild hat Sven Lahmeyer noch im Keller gefunden. Sowie Lkw-weise alte Wolle. Während er die Wolle auf die Deponie gebracht hat, will Lahmeyer für das historische Schild einen Ehrenplatz finden. © Michael Walter

Da hatten Böses selber schon angefangen, das Haus abbruchreif zu machen und alles rauszureißen, was noch irgendwie von Wert war. Inklusive Regenrinnen und Heizungsrohre. „Jetzt mussten wir das alles wieder neu machen.“ Für Lahmeyer kein großes Problem: Sein Unternehmen beschäftigt sich mit Sanierung und Umbau von Büroflächen. „Das ist jetzt nicht so großartig anders.“

Der Umbau läuft nach Plan, sagt er. Innen sind die Strukturen bereits geschaffen. Außen kommt ein neues Dach drauf. Im Obergeschoss will Lahmeyer neue Wohnungen schaffen. „Zwischen vier und sechs. An der genauen Aufteilung arbeiten wir noch.“

Nur geplante Lüftungsanlage macht Probleme

Probleme macht Lahmeyer eigentlich nur die geplante Lüftungsanlage für das Geschäft im Erdgeschoss. Stichwort: Materialmangel. „Der Hersteller hatte vorher drei Monate Lieferzeit angegeben. Inzwischen ist er bei zehn bis zwölf Monaten.“ Voraussichtlich im Oktober soll die Lüftung jetzt kommen. Das würde passen: Zum 31. Oktober soll die Übergabe an Tedi erfolgen. Und dann muss der neue Mieter die Räume noch einrichten.

Barrien würde der zweite Standort des Nonfood-Discounters innerhalb Sykes werden. Das Geschäft an der Hauptstraße soll bleiben. Unternehmenssprecherin Gabriela Aab bestätigt auf Nachfrage, dass künftig beide Filialen betrieben werden sollen. „Eine Schließung der Filiale an der Hauptstraße ist momentan nicht in Planung.“ Die Entscheidung für das ehemalige Böse-Gebäude sei gefallen, da der Standort in Barrien die Tedi-Kriterien „bezüglich der Lage und Erreichbarkeit erfüllt“.