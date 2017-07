Barrien: „Was ist denn nun mit Edeka?“

Der Eingang des Edeka-Marktes Stellmann in Barrien. - Foto: fj

Barrien - Von Frank Jaursch. „Ortsrat ist man immer.“ Für Christian Eilers ist es Ehre und Verpflichtung zugleich, die Barrier im Ortsparlament zu vertreten. Nahezu täglich wird er deswegen angesprochen – wegen der unterschiedlichsten Themen.

„Ich hab nicht gedacht, dass ich jeden Tag damit zu tun habe.“ Seine Ortsratskollegin Isabell Jagst nickt zustimmend. „Man wird zur Person des öffentlichen Lebens.“ Aber genau wie Anja Maaß erledigen sie diese Aufgabe gerne. „Man will ja nicht nur meckern, sondern mithelfen, was zu bewegen.“

Jagst sitzt für die SPD im Ortsrat, Maas für die FWG, Eilers für die CDU. Aber diese Zugehörigkeiten spielen auf dieser Ebene kaum eine Rolle. „Es geht immer um die Sache“, sagt Maaß.

Um eine Sache geht es dabei oft ganz besonders: Was wird aus dem geplanten Um- oder Neubau des Edeka-Marktes an der Sudweyher Straße? „Immer wieder fragen uns Bürger: Was ist denn nun mit Edeka?“, berichtet Jagst.

Auf diese Frage können auch die Ortsratsmitglieder derzeit keine Antwort geben. Zum bislang letzten Mal findet sich der Edeka-Markt im Mai 2016 auf der Tagesordnung einer Ortsratssitzung – noch vor der Kommunalwahl also. Damals wurde bekannt, dass die Edeka-Gruppe einen Neubau gegenüber einer Erweiterung bevorzugt.

Planungen laufen

Das ist nach wie vor der Sachstand. „Wir befinden uns hier noch immer in der Planungsphase“, erklärte Edeka-Pressesprecherin Miriam Pöttker auf Anfrage der Kreiszeitung. Aktuell würden Planungen für einen kompletten Neubau des Marktes laufen. „Dazu stehen wir in enger Abstimmung mit der Stadt und dem Eigentümer und hoffen auf eine baldige Einigung.“ Man werde aber auf jeden Fall mit einem Edeka-Markt am Standort Barrien bleiben.

Neben der Zukunft des Edeka-Marktes brennt vielen Bürgern noch ein weiteres Thema auf den Nägeln: der Leerstand im alten Glander-Haus. „Leerstände sind immer ein Rückschritt“, findet Christian Eilers. Wo unter anderem eine Tanzschule, ein Imbiss und der Verbraucherdienst von Eilers beheimatet waren, herrscht mittlerweile eine Leere, die so gar nicht zu einem Ortszentrum passt. „Das Haus soll ja stehen bleiben“, sagt Eilers, „es gibt also eigentlich keinen Grund, das leer zu lassen.“

Ein Imbiss beispielsweise würde nach seiner Überzeugung in Barrien bei einem guten Konzept sicher laufen – gerade nachdem der nächstgelegene Imbiss an der B 6 einem Feuer zum Opfer gefallen ist. Eilers: „Dass es Anfragen gab, weiß ich, da ich öfter von potenziellen Interessenten gefragt wurde, wer denn da wohl Vermieter sei. Die Edeka-Zentrale in Minden verweist dazu auf „noch laufende Überlegungen und Planungen“.

Tempo 30 wird nicht eingehalten

Und noch ein drittes Thema spricht das Trio aus dem Barrier Ortsrat im Gespräch mit der Kreiszeitung an: die Verkehrssituation an der Sudweyher Straße. Dass hier Tempo 30 gilt, ist zumindest nicht an der Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu erkennen. „Hier fährt jeder schneller“, ist sich Eilers sicher.

Ein Zebrastreifen ist in einer Tempo-30-Zone in der Regel entbehrlich, kann aber laut den „Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen“ ausnahmsweise, etwa bei Schulwegen, eingerichtet werden.

Die Sudweyher Straße ist einer der Hauptschulwege in Barrien. Und es gibt tatsächlich vom Netto-Markt bis zur Grundschule an der Wassermühle keinen einzigen Fußgängerüberweg – für zwei große Wohngebiete. Jagst, Maaß und Eilers sind sich einig: „Hier ist auf jeden Fall Handlungsbedarf.“