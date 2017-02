Banges Warten aufs neue Gerätehaus

Heiligenfelde - Von Dieter Niederheide. Auf den Nägeln brennt dem Heiligenfelder Ortsbrandmeister Heinrich Lührs das Thema Gerätehaus. Im Rahmen der Jahrestagung der Ortsfeuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus machte er unmissverständlich deutlich, dass er die Erfüllung der Pflichtaufgaben gefährdet sieht.

Vor der Kommunalwahl habe es viele Ideen gegeben, nach der Wahl herrsche Ruhe. Auf der Prioritätenliste stehe, so Lühr, zuerst das Feuerwehrgerätehaus für Gessel/Ristedt an. Er selber rechne damit, dass Heiligenfelde erst 2023 ein neues Gerätehaus bekommen wird. „So lange aber wird das nicht mehr gut gehen bei uns“, zeichnete er die Situation auf.

Einiges verspreche er sich von der anstehenden Gerätehaus-Begehung im Mai. Nicht zuletzt wies er auf die veraltete Telefonanlage aus dem Jahr 1971 hin. Die Wahlscheiben-Telefonanlage sei schon historisch, sagte er. Die Hofbeleuchtung sei defekt.

Was die Telefonanlage angeht, meldete Ortsbürgermeister Wilken Hartje Interesse an. „Das Telefon ist ja das geringste Problem, wenn es keiner haben will, nehme ich es gerne“, sagte er. Die Wehr hat inzwischen für das Gerätehaus 30 neue Stühle von der Stadt bekommen. Hartje: „Die Stühle sind schon da, das neue Gerätehaus noch nicht“. Er machte allerdings deutlich, dass die Diskussion um das Gerätehaus schon längere Zeit in Gange sei, mit der Kommunalwahl habe das nichts zu tun.

Suse Laue ging auf den von Lühr befürchteten Termin 2023 ein: So lange, zeigte sich die Bürgermeisterin zuversichtlich, werde es mit dem Gerätehaus nicht mehr dauern. Zunächst aber sei Gessel/Ristedt an der Reihe. Sie machte klar, dass in Syke der Brandschutz weiter einen hohen Stellenwert hat. Wie die Bürgermeisterin weiter sagte, werden in diesem Jahr alle Ortsfeuerwehren mit Internet ausgestattet.

Aus dem Jahresbericht von Heinrich Lührs ging hervor, dass die Ortsfeuerwehr Heiligenfelde eine Reihe von Einsätzen hatte, zum Beispiel gab es Feuer auf Komposthaufen, und ein hohler Baum sorgte ebenfalls für einen Einsatz. Geleistet wurden 99 Einsatz- und Dienststunden, das waren zwölf Stunden weniger als im Vorjahr. Bei den Monatsübungen brachten es die Aktiven auf 568 Stunden und damit wurden 106 Stunden mehr als im Vorjahr (462) geleistet.

Die Ortsfeuerwehr zählt inzwischen 45 Aktive, davon 14 Frauen. Aus den Berichten ging hervor, dass in allen Bereichen der Ortswehr gute Arbeit geleistet wird, das bezieht auch die engagierte Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr ein. Bis März soll die Ortsfeuerwehr 15 neue Helme bekommen.

Stadtbrandmeister Stefan Schütte informierte per Bild und Wort aus den Ortsfeuerwehren auf Stadtebene insgesamt. Danach verfügen die Feuerwehren insgesamt in der Stadt über 476 Aktive, davon 86 Frauen. Als ein Erfolgsmodell auf Stadtebene bezeichnete er die Kinderfeuerwehren, in denen fast 100 Mädchen und Jungen betreut werden.