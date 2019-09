Zero Waste: Bananenschale? Überraschend lecker!

Lydia Neumann (l.) von der VHS und Ökotrophologin Claudia Kay bereiten in der Küche des Kompetenzzentrums den Kurs vor.

Syke - Bananenschalen, Kaffeesatz und Kohlrabiblätter: Was normalerweise in der Biotonne oder auf dem Kompost landet, kommt bei Claudia Kay auf den Teller. Zero Waste, kein Abfall, nennt sich das Prinzip dahinter. Es soll der nachhaltigen Verwertung von Rohstoffen dienen, der Vergeudung entgegensteuern. Und Kays VHS-Kurs zum Thema Zero-Waste-Kochen ist ausgebucht.

Nach einer kurzen Einführung liest Kay die Gerichte vor, die die Frauen – ausschließliche weibliche Teilnehmerinnen sind erschienen – kochen sollen. Darunter Cracker aus Kaffeesatz, Pfannkuchen mit Bananenschalen oder Salat mit Möhrengrün und Möhrenschale.

„Also die Vorstellung, meinen Kaffeesatz von zu Hause zu essen, ih!“, sagt eine Teilnehmerin lachend. Höre sich nicht besonders lecker an. Aber mal abwarten. So auch die einhellige Meinung zu den Bananenschalen. „Ich hab jetzt schon das Gefühl, dass man da so drauf rumbeißt.“ Doch Kay klärt auf: „Die Schalen werden erst mal karamellisiert, dadurch geht das Faserige weg.“ Auch die Angst einer Teilnehmerin, dass Bananenschalen bestimmt Verstopfung verursachen, kann sie nehmen.

Claudia Kay arbeitet eigentlich für die Initiative „Wirf mich nicht weg!“, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Im Rahmen ihres Jobs besucht sie Grundschulen im gesamten Bundesgebiet und klärt über Lebensmittelnutzung auf. Dabei steht auf dem Programm, wie man beispielsweise die Speisen im Kühlschrank anordnet, damit sie möglichst lange halten. Außerdem lernen die Kinder, wie man testet, ob gewisse Lebensmittel noch gut sind und das in vielen Fällen das Mindesthaltbarkeitsdatum darüber nichts aussagt.

+ Lecker: Cracker aus Kaffeesatz. © Silinger

Solche Dinge sind für die Teilnehmerinnen nicht neu. Den Kurs besuchen sie, weil sie es Leid sind, so viel wegzuwerfen, was sie eigentlich noch nutzen könnten. Weil sie bewusster mit den Erzeugnissen umgehen möchten. Doch fehlt es da schlicht an Kenntnissen.

Was Kay als eines der größten Probleme im Umgang mit Lebensmitteln nennt, ist die fehlende Wertschätzung. Wäre diese gegeben, würde viel weniger im Müll landen. Neben Rezepten zur Verwertung von Resten, spielt dabei auch die Gewöhnung eine Rolle. Von der Vorstellung, Bananenschalen zu essen, zeigten sich die meisten Frauen zu Beginn nicht begeistert. Am Ende sieht das anders aus. „Überraschend gut!“, sagen viele. Der erste Schritt ist getan.

Am besten gefällt den Frauen der Salat. „Den kann man ja wirklich mal nach machen“, sagt eine Teilnehmerin, als am Schluss gemeinsam alles probiert wird. Auf einigen Tellern bleibt auch ein Rest Pesto oder ein Cracker liegen. So ist das nun einmal mit den Geschmäckern.

