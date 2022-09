Balkonkraftwerke: Ein Hauch Autarkie in der Energiekrise

Von: Michael Walter

Deshalb nennt man diese Mini-PV-Anlagen auch „Balkonkraftwerk“. © Archiv

Sie kosten keine 1000 Euro, benötigen nur eine Steckdose und etwas Sonne und schon produzieren sie Strom zur direkten Nutzung: Mini-PV-Anlagen für den Balkon.

Gessel – Sich seinen Strom selber machen: Angesichts geradezu explodierender Energiepreise liebäugeln viele mit dieser Idee. Allerdings: Solaranlagen kosten immer noch ein Heidengeld. Viele Menschen können sich Strom aus Sonnenlicht schlichtweg nicht leisten. Gundi und Axel Böse aus Gessel haben für sich eine Alternative gefunden: eine Mini-PV-Anlage, im Volksmund auch „Balkonkraftwerk“ genannt.

Maximal erlaubte Leistung der Mini-PV-Anlagen: 600 Watt

Böses sind keine armen Schlucker – aber eben auch nicht reich. Sie sind Rentner und haben ein Häuschen in Gessel. „Wir verbrauchen im Schnitt 3000 Kilowattstunden pro Jahr“, macht Axel Böse die Rechnung auf. Es gibt Photovoltaik-Anlagen, die das leisten können. „Da wären wir mit Installation und Verteileranlage bei 25 000 Euro gelandet“, sagt Axel Böse. „Wenn wir jünger wären, würden wir das machen. Dafür hätten wir sogar einen Kredit aufgenommen.“ Das Problem ist bloß: So eine Anlage amortisiert sich erst in 18 bis 25 Jahren. „Das würden wir ja wahrscheinlich gar nicht mehr erleben.“

Also verwarfen Böses den Gedanken wieder. Bis sie durch Zufall auf das Balkonkraftwerk kamen. „Wir sind auf der Rückreise vom Urlaub bei Bekannten vorbeigefahren“, erzählt Axel Böse. „Die hatten so eine Anlage. Ich hab mir das erklären lassen und zuhause sofort weiter recherchiert.“

Bei Axel Böse liegt es auf dem Dach: Weil er da länger Sonne hat als auf dem Balkon. © Axel Böse

Seit 2018 ist der Bau solcher Balkonkraftwerke in Deutschland erlaubt. Ihre Leistung ist gesetzlich streng begrenzt: Pro Stunde dürfen sie maximal 600 Watt erzeugen. Zum Vergleich: Die großen Solaranlagen, die die Genossenschaft Bürger-Energie in Syke betreibt, schaffen das Fünfzigfache, die Anlage auf dem Rathausdach sogar das Hundertfache. Balkonkraftwerke sind also wirklich klein – auch in der Leistung.

Aber erschwinglich. „Unsere Anlage hat unter 1000 Euro gekostet“, sagt Axel Böse. „Die Montage habe ich mit meinem Sohn selbst gemacht. Die gesamte Elektronik ist unter den Paneelen vorgefertigt fest verbaut. Da mussten wir gar nichts tun. Wir brauchten lediglich eine Steckdose in der Wand für die Einspeisung ins Hausnetz.“ Und einen neuen Stromzähler, den Böses vorab einbauen lassen mussten. „Die Kür ist: Energiemessung und Protokoll schickt die Anlage automatisch über unseren Internet-Router.“

Nicht benötigter Strom wird ohne Vergütung in das Netz eingespeist

Seit einem guten halben Jahr läuft Böses Balkonkraftwerk. „Insgesamt hat es bisher 354 Kilowattstunden Strom erzeugt“, sagt Böse. Aufs ganze Jahr hochgerechnet dürften etwa 15 bis 20 Prozent des jährlichen Strombedarfs dabei herauskommen. „Wobei wir nicht automatisch auch jedes Watt selbst nutzen“, schränkt Böse ein. Was sie im Augenblick der Stromerzeugung nicht selbst verbrauchen, schenken sie der Allgemeinheit: Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist. Eine Vergütung gibt es dafür nicht. „Eine gesetzliche Besonderheit dieser Mini-PV-Anlagen“, erklärt Axel Böse. „Dafür müssen wir auch keine Abrechnung machen.“ Und zusätzlich einen Batteriespeicher einzubauen, lohnt sich bei Balkonkraftwerken nicht.

3000 Kilowattstunden brauchen und (zumindest rein rechnerisch) 600 bis 700 erzeugen: So gesehen ist die Mini-PV-Anlage zu klein für Böses. „Es arbeitet in mir“, gibt Axel Böse zu. Bekannte von ihm haben eine weit größere „richtige“ PV-Anlage. „Die mussten in den letzten drei Monaten insgesamt erst 17 Kilowattstunden dazukaufen. Das brauchen wir an zwei Tagen!“

Gundi und Axel Böse zeigen die fast komplette Haustechnik der Anlage: Stecker in die Dose und fertig. Wie viel Strom die Anlage erzeugt, protokolliert sie jeden Tag per E-Mail. © Michael Walter

Also doch vergrößern und eine „richtige“ Photovoltaikanlage bauen? Bei steigenden Strompreisen würde sich so eine Investition ja auch schneller amortisieren. Böse juckt es in den Fingern. „Ich will das nicht ausschließen“, sagt er. „Aber da muss ich meine Frau erst noch überzeugen.“