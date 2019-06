150 Meter freies Blickfeld sind am Bahnübergang in Steimke zu wenig

Bahnaufsicht: Änderung oder Sperrung

+ © Michael Walter Beim Vorfahren bis an die Sichtlinie ist die vordere Stoßstange immer noch weit genug weg vom Gleis. Die Sicht nach links reicht dann mehr als 200 Meter weit, nach rechts gut 150 Meter. Bei einem Zug, der sich mit weniger als sechs Metern pro Sekunde nähert, bleibt mehr als genug Zeit für die Autofahrer, den Bahnübergang zu räumen – ob vorwärts oder rückwärts. Der Landeseisenbahnaufsicht reicht das aber nicht. Sie sieht im ungesicherten Bahnübergang ein nicht hinnehmbares Sicherheitsrisiko. © Michael Walter

Steimke - Der Bahnübergang an der Alten Poststraße in Steimke ist ein Sicherheitsrisiko. Deshalb muss die Stadt entweder in technische Sicherungen investieren oder die Durchfahrt auf die B6 sperren. So argumentiert die Landeseisenbahnaufsicht.