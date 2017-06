Badeunglück, Unfälle, Einbrüche: 44 Einsätze an Pfingsten

Landkreis Diepholz - Kein ruhiges Pfingst-Wochenende erlebte die Polizei im Landkreis Diepholz: Innerhalb von nur vier Tagen mussten die Beamten zu 44 Einsätzen ausrücken.

Bei einem Badeunfall am Dümmer wurde ein 33-jähriger Stemweder so schwer verletzt, dass er mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen werden musste. Laut Polizeibericht war der Mann am Sonnabend gegen 18.20 Uhr in Hüde in das flache Wasser des Sees gesprungen. Bewusstlos und mit Verdacht auf Querschnittslähmung war er aus dem Wasser gezogen worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Asendorf-Graue auf der B 6 waren bereits am Freitag fünf Menschen – einer davon schwer – verletzt worden. Insgesamt nahm die Polizei zwölf Unfälle im gesamten Kreisgebiet auf, bei denen neun Menschen verletzt wurden.

Vier Unfallfluchten am Wochenende

Bei vier Unfällen – davon drei auf Parkplätzen in Lemförde, Diepholz und Syke sowie auf einer Verkehrsinsel in Kirchdorf – flüchteten die Verursacher.

Unter Drogen oder Alkohol zog die Polizei Autofahrer in Barnstorf, Kirchweyhe, Asendorf, Barrien und Syke aus dem Verkehr. Außerdem musste sie nach insgesamt neun Einbrüchen in Asendorf, Kirchweyhe, Brinkum, Stuhr, Fahrenhorst, Bruchhausen-Vilsen und Twistringen ermitteln.

Verdächtige nach Einbruch festgenommen

Drei Tatverdächtige, die in der Nacht zum Pfingstmontag in die Grundschule Kirchdorf eingebrochen waren, nahmen die Beamten fest.

Außerdem mussten sie in drei Fällen wegen Körperverletzung einschreiten. In Stuhr Varrel hatte sich aus einem Streit zweier Kinder eine Schlägerei entwickelt, an der drei Erwachsene beteiligt waren. In Moordeich waren im Straßenverkehr ein 25-Jähriger und ein 31-Jähriger in einen handfesten Streit geraten. Die Verletzungen des 31-Jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Zahlreiche Sachbeschädigungen

In Siedenburg gingen Jugendliche beim Maibaumpflanzen mit Holzlatten aufeinander los. Ein 17-Jähriger wurde verletzt. In zwei Fällen zerstörten Unbekannte Buswartehäuschen. Zunächst geriet ein hölzernes Wartehäuschen in Bassum-Röllinghausen in Brand, später das Wartehäuschen an der B51 in Bassum-Fesenfeld.

Außerdem hatte ein 20-Jähriger, so berichtete die Polizei, in einem Waschpark in Syke ganz offensichtlich den Schlauch eines Staubsaugers abgeschmolzen und beschädigt. Im Kurpark in Bruchhausen-Vilsen stellten die Beamten mehrere Sachbeschädigungen fest - unter anderem hatten Unbekannte an einer Holzhütte mehrere Bretter zerschlagen.

