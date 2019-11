Motorradfahrer bei Unfall auf der B6 in Barrien leicht verletzt

Ein Mann ist bei dem Unfall in Barrien leicht verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 in Barrien ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Er wollte ein abbiegendes Auto überholen und wurde dabei von einem anderen Fahrer übersehen.

Barrien - Ein Motorradfahrer ist am Freitag gegen 15 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 in Barrien verletzt worden. Sein Zweirad war an der Auffahrt einer Tankstelle mit einem Auto kollidiert.

Der Motorradfahrer war in Richtung Bremen unterwegs und wollte ein weiteres Auto zu überholen, weil dessen Fahrer nach rechts auf die Tankstelle abbog. Der mutmaßliche Unfallverursacher wollte von der Tankstelle kommen auf die B6 fahren, berichtete Pressesprecher Thomas Gissing kurz nach dem Unfall. Dabei übersah der Fahrer offenbar das um den ersten Wagen herumfahrende Motorrad.

Bei der Kollision wurde der Fahrer des Motorrads leicht verletzt. Der Fahrer des beteiligen Autos und der Sozius auf dem Motorrad blieben unverletzt. Über die Höhe des Schadens und weitere Details war gegen 15.30 Uhr noch nichts bekannt.

kom