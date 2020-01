B 6: Behörde bearbeitet

Barrien – Umfangreiche Gehölzpflegearbeiten an der B 6 in Barrien kündigt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg für die kommende Woche an. Voraussichtlich beginnen sie am Mittwoch, 5. Februar.

Nach Mitteilung der Behörde hat die Trockenheit der beiden letzten Sommer im sogenannten Straßenbegleitgrün zu erheblichen Schäden geführt. Besonders betroffen sind lange Dammböschungen, auf denen das Grün keinen Zugang zu grundwasserführenden Bodenschichten hat. Das Straßenbegleitgrün an den Böschungen bei Barrien sind Altbestände, bei denen die vorhandenen Bäume sehr dicht nebeneinander gewachsen sind. Daraus resultiert ein ungünstiges Verhältnis von Höhe zu Durchmesser dieser Bäume, und das führt laut Behörde dazu, dass diese Bäume nicht mehr stabil stehen, sobald sie freigestellt sind. Aus diesem Grund werden bei der fachgerechten Pflege abwechselnd jeweils 50 Meter Gehölzbestand „auf den Stock gesetzt“ und 50 Meter belassen, die dann eine Rückzugsmöglichkeit für Tiere bilden. Die Erweiterung des Edeka-Markts in Barrien macht in diesem Abschnitt der B 6 die Gehölzpflege auf der gesamten Dammböschung erforderlich, da der Zugang nach der Erweiterung des Marktes deutlich erschwert ist. Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr auf der B 6 halbseitig am Bereich der Baumfällungen vorbeigeführt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Bei besonders gefährlichen Fällarbeiten werden kurzzeitig beide Seiten der Ampel auf Rot geschaltet. Insbesondere am Abzweig der Barrier Nordumgehung Richtung Sudweyhe kann es dann zu Rückstaus kommen. Die Straßenbaubehörde bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. mwa