Awo Syke zieht positive Zwischenbilanz für Suppenküche

Von: Michael Walter

Zwei von zwölf, die regelmäßig bei der Suppenküche der Awo helfen: Ingrid Buchholz und Jürgen Klocke. © Michael Walter

Die Arbeiterwohlfahrt Syke zieht eine positive Zwischenbilanz für ihre Suppenküche. Wöchentlich bieten Freiwillige einen Teller Suppe für einen Euro in Wessels Hotel an.

Syke – Die alte Schankstube in Wessels Hotel versprüht den rustikalen Charme vergangener Zeiten. Sie war schon mal leer geräumt, nachdem die Stadt das Gebäude aus dem Nachlass der letzten Besitzerin aufgekauft hatte. Jetzt steht das Mobiliar wieder an seinem Platz. Denn einmal in der Woche ist wieder Betrieb: Immer mittwochs gibt die Syker Arbeiterwohlfahrt (Awo) hier Suppe aus.

Die Gaststube ist gut gefüllt. Die Stimmung heiter gelöst. Keine Spur von Suppenküchen-Tristesse, wie man sie aus alten Filmen vielleicht kennt. Die Besucher unterhalten sich, scherzen mit den Awo-Helfern und hauen ordentlich rein.

Es ist ganz bewusst keine Armenspeisung

Es ist ganz bewusst keine Armenspeisung, was die Awo hier organisiert hat. „Wir prüfen auch nicht nach Bedürftigkeit“, betont der Syker Ortsvereinsvorsitzende Heinfried Schumacher. „Jeder, der kommt, kann hier für einen Euro eine heiße Suppe kriegen.“ Der Gedanke war: Über die kalten Wintermonate einen Raum zum Aufwärmen zu schaffen. Für Kommunikation und ein Gemeinsamkeitsgefühl. Dem entsprechend ist die Klientel auch bunt gemischt. Klar: Darunter sind Leute mit wenig Geld. Aber auch wirtschaftlich ganz normal situierte. Häufig sind es Rentner und Alleinstehende mit wenig sozialen Kontakten.

„20 bis 40 Leute kommen jedes Mal“, sagt Schumacher. Bei der ersten Suppenausgabe am 14. Dezember waren es 17 Gäste. „Seitdem ist die Zahl kontinuierlich gestiegen, mit gelegentlichen Schwankungen. Wir mussten auch schon mal zwei Leute wegschicken. Da war es Viertel nach eins, und wir hatten nichts mehr.“

Luise-Chevalier-Schule ist als Kooperationspartner der Awo mit im Boot

Die Luise-Chevalier-Schule ist als Kooperationspartner der Awo mit im Boot. Eigentlich sollte die Suppe als Projektunterricht in der Schulküche gekocht werden. Aber das klappt nur bedingt. Schumacher zählt auf: Im Dezember stand die Schulküche noch nicht zur Verfügung, sondern erst ab dem Halbjahreswechsel. Dann mussten die beteiligten Schüler noch zur Gesundheitseinweisung durch den Landkreis – für den berüchtigten „Frikadellenschein“ – dann fielen sie wieder eine Zeit aus, weil sie Praktikum hatten. Und jetzt sind Osterferien.

Also wurde und wird mal an der Schule gekocht und mal bei Schumachers zuhause: Dort hatte er mit seiner Frau lange Zeit ein Seminar- und Tagungshaus betrieben, wo über 50 Personen bekocht werden mussten. Profi-Küche und Gaststättenkonzession sind immer noch vorhanden.

Beide Locations haben ihre Vor- und Nachteile

Beide Locations haben ihre Vor- und Nachteile: „An der Schule haben wir die Schüler und ein paar ehrenamtliche Helfer, die das Gemüse schnibbeln. Und ich koche dann“, erzählt Schumacher. „Aber wir können erst um zehn vor zehn anfangen, und um zwölf muss in Wessels Hotel die Suppe auf dem Tisch stehen. Und wenn du dann einen 20-Liter-Topf hast,...“, lässt er den Satz unvollendet. „Bis da das Wasser kocht,... Da ist schon ein bisschen Kreativität gefordert.“ Zuhause hat er diesen Zeitdruck nicht. Aber auch keine Helfer. „Da schnibbele ich alles, und meine Frau kocht.“

Für einen Euro gibt’s eine Terrine Suppe. Und meistens noch was obendrauf. Kaffee und Wasser sowieso. Und an diesem Tag hat Heinfried Schumacher zum Beispiel noch Kuchen gebacken. Auf der Theke steht ein kleines Kassen-Kästchen. Den einen Euro haben alle. Und viele werfen deutlich mehr rein. Oft Geld, das man falten kann. Die Zutaten für die Suppe kriegt die Awo größtenteils als Spende. Für die Ausgabe wechseln sich insgesamt zwölf ehrenamtliche Helfer ab. Große Kosten hat die Awo also nicht. 3000 Euro hat der Rat der Stadt Syke für die Suppenküche im Haushalt bereitgestellt. „Die werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen“, sagt Schumacher vorsichtig. Ganz genau weiß er das erst, wenn das Projekt dem Ende zugeht.

Awo würde das Angebot gern weiterführen

Das wäre der 26. April. „Wir würden es gern darüber hinaus weiterführen“, sagt Schumacher. Denn die stetige Resonanz zeige ihm, dass grundsätzlich Bedarf an so etwas besteht und die Idee von Kommunikation und Gemeinschaftserlebnis aufgeht. Wortwörtlich. „Hier hat sich sogar ein Paar gefunden“, strahlt Schumacher.

Bloß wie es weitergehen kann, ist noch völlig offen. Schumacher hofft, dass die Suppenküche noch eine Weile länger die alte Gaststube nutzen kann. Bis die Stadt Ernst macht mit dem Umbau für die Nachnutzung, werde es ja noch dauern. Aber da sei noch gar nichts besprochen.

Für den – Stand jetzt – letzten offiziellen Suppentag am 26. April hat er hingegen schon eine konkrete Idee: „Wir könnten an diesem Tag 140 Jahre Wessels Hotel feiern. Das ist im Frühjahr 1883 eröffnet worden.“ Dafür würde die Awo gerne noch einen obendrauf setzen. „Mit mittags Suppe, nachmittags Kaffee und Kuchen, und dann Abendbrot.“