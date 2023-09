Awo-Suppenküche in Wessels Hotel geht in die 2. Runde

Von: Michael Walter

Sie haben am vergangenen Mittwoch zum vorläufig letzten Mal nachmittags Kaffee und Kuchen in Wessels Hotel serviert. Von links: Angela Klocke, Gaby Beständig, Ingrid Buchholz und Jürgen Klocke. Ab dem 6. September geht es dort mit warmer Suppe zur Mittagszeit weiter. © Michael Walter

Mittwochs gibt’s in Wessels Hotel statt Kaffee und Kuchen wieder heiße Suppe. Die Awo will weiterhin ohne öffentliche Zuschüsse auskommen.

Syke – Die Suppenküche kommt zurück: Kommenden Mittwoch, 6. September, serviert der Syker Ortsverein der Awo von 12 bis 13.30 Uhr wieder heiße Suppe in Wessels Hotel. Und von da an einmal wöchentlich bis zum 24. April 2024. Darüber informierte der Vorsitzende Heinfried Schumacher jetzt in einem Pressegespräch.

Awo beobachtet großes Bedürfnis der Menschen, sich zu treffen

Die Speisekarte für den Auftakt ist schon fertig: „Es gibt Tomatensuppe von frischen Tomaten“, weiß Schumacher. Die Suppenküche löst damit nahtlos die Kaffeestube der Awo ab, die wiederum ihrerseits nahtlos die Suppenküche abgelöst hatte. Und die war im vorigen Jahr ein Resultat des Heizkosten- und Strompreisschocks in Folge des Ukraine-Kriegs.

Damals machten wahre Horror-Szenarien die Runde, von Menschen mit geringem Einkommen, die im Winter in ihren Wohnungen erfrieren, weil sie sich das Heizen nicht mehr leisten könnten. Der Syker Awo-Ortsverein hatte seinerzeit die Idee, für diese Leute einen Platz zu schaffen, wo sie sich zumindest zeitweise aufwärmen und eine warme Mahlzeit bekommen könnten. So wurde die Suppenküche geboren.

Bekanntlich kam dann letztlich alles nicht annähernd so schlimm wie befürchtet. Aber die Suppenküche wurde trotzdem gut angenommen, und die alte Schankstube bei Wessels Hotel war fast jedes Mal voll.

Für die Awo ein Signal, dass es – völlig unabhängig von warmer Mahlzeit und Sichaufwärmen – ein Bedürfnis nach so einem Treffpunkt gibt. Weil in Syke viele Menschen leben, die sonst nichts haben, wo sie hingehen können, und die niemanden kennen, mit dem sie sich gelegentlich treffen können. Dass man in der Suppenküche dann auch noch für kleines Geld was Leckeres zu futtern kriegte, kam eher oben drauf.

So war es fast schon folgerichtig, dass als es wieder wärmer wurde, das Team um Schumacher entschied: Wir machen weiter. Und weil heiße Suppe bei 30 Grad normalerweise nicht so gut kommt, switchte man auf Kaffee und Kuchen.

Biohof von Jochen Voigt spendet der Suppenküche Gemüse

Das Ergebnis bestätigt das. „Es ist immer gut besucht“, sagt Angela Klocke, die zum harten Kern des Teams gehört. „Es sind immer mal andere da, aber auch viele alte Bekannte.“ Und von den regelmäßigen Gästen war vorher schon ein großer Teil Stammgast bei der Suppenküche. „Mindestens die Hälfte“, schätzt Heinfried Schumacher. Angela Klocke fährt fort: „Es haben sich Freundschaften gebildet, und man erfährt hier ganze Lebensgeschichten.“

Jetzt heißt es also: Suppenküche, zweiter Akt. Für den ersten hatte die Awo noch ein Budget vom Rat der Stadt erhalten. „Das mussten wir noch nicht mal anbrechen“, sagt Schumacher und berichtet von Spenden, durch die sich die Aktion komplett finanzieren konnte. „Ein bisschen davon haben wir immer noch“, sagt er. „Und wir hoffen, dass noch neue kommen.“ Bis auf Weiteres plane die Awo die Suppenküche aber ohne öffentlichen Zuschuss.

Wir holen hier Leute aus der Einsamkeit, und das funktioniert!

Gekocht wird – wie schon in Akt eins – immer frisch und in der Profi-Gastronomieküche von Heinfried und Marie Therèse Schumacher in ihrer Frühstückspension. Das Gemüse spendet der Biohof von Jochen Voigt. Und die Ausgabe in Wessels Hotel managt ein Stamm von sechs ehrenamtlichen Helfern – von denen übrigens nur zwei zur Awo gehören.

Heinfried Schumacher möchte am liebsten laut hinausschreien, was da in der alten Schankstube passiert: „Wir holen hier Leute aus der Einsamkeit, und das funktioniert!“ Um das möglichst weit über den Dunstkreis der Awo hinaus publik zu machen, hat er jetzt zu jedem Termin „Multiplikatoren“ eingeladen, wie er es nennt. „Die Gästeführerinnen kommen“, sagt Schumacher. „Die Ortsbürgermeister sind eingeladen, Fraktionsvorsitzende und Sportvereinsvorstände. Jede Woche jemand anderes. Heute hat grade Herbert Schmalstieg zugesagt, der ehemalige Oberbürgermeister von Hannover.“