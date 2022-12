AWO plant in Syke Weihnachtstreffen für alle, die allein sind

Von: Gregor Hühne

Zeit statt Zeug: Carola Gähler, Regionalleiterin der Awo, freut sich auf ein nettes Zusammenkommen. © Gregor Hühne

Die Awo organisiert im Syker Gleis 1 ein Weihnachtstreffen für alle, die am 24. Dezember allein sind. Die Veranstaltung lebt von Spenden.

Syke – Weihnachten ist in Deutschland das Fest der Familie. Nicht jeder aber hat jemanden. Um eine Anlaufstelle für alle Menschen zu schaffen, die am 24. Dezember nicht allein sein möchten, richtet die Awo im Syker Gleis 1, Am Bhf 1, von 15 bis 19/20 Uhr einen Begegnungstreffpunkt ein.

Ehrenamtliches Weihnachtstreff in Syke gibt es seit 2009

Awo-Regionalleiterin Carola Gähler organisiert ehrenamtlich die Zusammenkunft, die es bereits seit dem Jahr 2009 gibt. Sie freut sich, dass es nach zwei Jahren Corona-Pause wieder einen Weihnachtsabend geben darf. Eine Überraschung hält die Ehrenamtlerin für die Besucher bereit: „Es wird eine kleine Bescherung geben“, verrät sie während eines Ankündigungstermins am Dienstag.

Große und kleine Spender ermöglichen überhaupt erst die Geschenkaktion an Weihnachten. „Ich kann nur geben, was ich habe“, sagt Carola Gähler über die Veranstaltung, die allein von Spenden lebt. Wer noch helfen möchte, kann Kaffee, Kuchen oder Nüsse spenden. Lebensmittel sollten aber erst kurz vorher abgegeben werden.

Doch die materiellen Dinge stehen an dem besagten Abend nicht im Zentrum. Das Hauptanliegen ist das „gemeinsame Zusammenkommen“, erklärt Carola Gähler. Jeder kann am 24. Dezember kommen und gehen wann er will. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Bei der Gelegenheit erinnert Carola Gähler an Ursula Maronde. Die Sykerin verstarb Anfang des Jahres und ist tief verbunden mit dem Weihnachtstreff im Gleis 1. Jedes Jahr habe sie viele Socken und eine dazu passende Wollmütze gestrickt, die sie bedürftigen Menschen am Weihnachtsabend schenkte. Vor wenigen Woche kam ihr Ehemann mit einer Kiste voll restlicher Strickware und den Worten zum Gleis 1: „Hier, von meiner Frau.“ Ursula Maronde, die viele als Uschi kennen, war ein herausragendes Beispiel für die vielen anderen Bürger, die Sachen und Tatkraft für die Veranstaltung beisteuern, erinnert Carola Gähler.

Awo sucht noch Freiwillige, die das Weihnachtstreff unterstützen oder kulturell bereichern wollen

Damit auch dieses Jahr alles rund läuft, sucht die Awo noch Freiwillige, die sich vorstellen können, das Weihnachtstreffen vor Ort zu unterstützen oder kulturell zu bereichern – beispielsweise mit Musik, einer kleinen Aufführung oder einer Vorlesung. Wichtig: Es sollte weihnachtlich und kurz sein. Carola Gähler und ihr Team rechnen mit rund 60 Besuchern. Es könnten aber auch einige mehr kommen. Nach oben hin sei immer etwas Luft. Kreative Ideen stünden bereit, um kurzfristig improvisieren zu können.

Zwar ist die Corona-Pandemie im Grunde vorbei, dennoch hält die Awo an den Hygienemaßnahmen fest. So gilt die Maskenpflicht. Mund-Nasen-Schutz werde gestellt. Am Sitzplatz dürfe sie aber abgenommen werden. Um ein Gedränge und Gewusel zu vermeiden, soll es eine Bewirtung per Kuchenwagen geben. Carola Gähler bittet jedoch um Rücksicht und dass Personen mit einer Erkältung aus Respekt lieber zu Hause bleiben sollen.

Informationen Das kostenfreie Weihnachtstreffen am 24. Dezember ist im Gleis 1, Am Hbf 1, von 15 bis etwa 19/20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig, aber möglich per E-Mail an carola.gaehler@awo-trialog.de oder unter 0173 / 6273263.

Wegen der guten Verkehrsanbindung des Gleis 1 kamen in der Vergangenheit Menschen aus der Stadt und dem Umland. Das Ziel ist und bleibt, einen Ort zu schaffen, an dem sich Leute, die allein sind, wohlfühlen und ohne konfessionelle Bindung ein niedrigschwelliges Angebot vorfinden. Besucher, die niemanden kennen, werden einem Tisch zugeteilt, um ihnen so die Hemmung zu nehmen, sagt Carola Gähler.

Wer nicht willkommen ist, das sind Großfamilien und Personen, die nur darauf aus sind, kostenlos Geschenke abzugreifen. Auch alkoholisierten Menschen wird der Zutritt verwehrt. Carola Gähler und ihr Team sind in Deeskalation trainiert und stellen einen schönen Abend sicher.