AWO: Generationswechsel

Jonathan Kolschen (22) Kreisvorsitzender / Große Anerkennung für Peter Cohrsen

+ Jonathan Kolschen (2.v.l. vorn), hier mit dem gesamten Vorstandsteam, freut sich über sein neues Amt als Kreisvorsitzender der AWO. - Foto: Niederheide

Syke - Von Dieter Niederheide. Generationswechsel an der Spitzedes Kreisverbands Diepholz der AWO (Arbeiterwohlfahrt): Mit Jonathan Kolschen ist während der Kreiskonferenz am Samstag im Gleis 1 in Syke ein 22 Jahre junger und trotzdem schon seit Jahren stark ehrenamtlich engagierter Mann zum Kreisvorsitzenden gewählt worden. Für Peter Cohrsen, der den Vorsitz fast 30 Jahre geführt und gestaltet hatte, gab es große Anerkennung.