AWG, Reparatur-Café und Tafel machen aus alten Elektrogeräten Brauchbares für Bedürftige

Von: Gregor Hühne

Kleingeräte für Bedürftige: (v.l.) Ralf Grey (Tafel Syke), Dominik Albrecht, Rebecca Stöcker (beide AWG Bassum) und Friedrich Rauschenberger (Reparatur-Café Syke) stehen hinter dem Konzept „Reparieren statt Entsorgen“. © Gregor Hühne

Ein kaputtes Haushaltsgerät kann bei armutsbetroffenen Personen ein Loch in die Haushaltskasse reißen. Für Abhilfe engagiert sich die AWG Bassum seit zwei Jahren in einer Kooperation mit dem Reparatur-Café. Das Ziel: gespendete kleine Elektrogeräte instand setzen und im Anschluss für einen kleinen Obolus über die Syker Tafel an Kunden weitergeben.

Syke – „Was gibt es passenderes als ein Fitnessgerät, um die Neujahrsvorsätze anzugehen“, sagt Gisela Schulte von der Syker Tafel und hält dabei einen Stepper in der Hand. Das Gerät kam als von der AWG Bassum gesammelte Spende über das Syker Reparatur-Café zur Tafel, wo es für einen kleinen Obolus an Bedürftige abgegeben wird.

Dass die Geräte etwas kosten, ist ein wichtiger Punkt, betont Tafelleiter Ralf Grey: „Die Kunden wollen nichts geschenkt.“ Ein kleiner Betrag erhöhe zudem das Wertgefühl für die Dinge. In der Regel verlange die Tafel fünf bis zehn Euro für ein Gerät.

Das sei wichtig, sagt auch Friedrich Rauschenberger vom Syker Reparatur-Café. Getreu dem Motto: Was nichts kostet, ist nichts wert. Ansonsten gehe die Wertschätzung verloren, so Rauschenberger. „Bei uns bekommt niemand etwas geschenkt“, betont denn auch Grey. Selbst bei der Lebensmittel-Ausgabe müssen die Kunden einen (symbolischen) Betrag bezahlen.

„Ein kaputtes Gerät reißt bei unseren Kunden schnell ein Loch in die Haushaltskasse“, sagt Grey. Die Menschen lebten leicht über der Armutsgrenze. Da helfe jedes Bisschen.

Besonders beliebt bei den Tafel-Kunden seien Staubsauger, aber auch Kleingeräte wie Toaster, Wasserkocher und Mehrfachstecker. Dagegen seien Drucker oder große Musikboxen Ladenhüter. Das Reparatur-Café nimmt diese gar nicht mehr an. Laut Rauschenberger sind bisher rund 150 Geräte über die AWG-Tafel-Kooperation an Bedürftige weitergegeben worden.

In Syke kümmern sich derweil 13 Leute im Reparatur-Café um die Instandsetzung der technischen Geräte. Manchmal sei auch nur eine gründliche Reinigung nötig, sagt Rauschenberger, der sein „gemeinschaftliches Team“ lobt, das fachlich gleich gelagert sei.

Die AWG Bassum arbeitet seit nunmehr zwei Jahren mit dem Syker Reparatur-Café für die Initiative „Spenden statt entsorgen“ zusammen, berichtet AWG-Sprecher Dominik Albrecht. Ausgediente und an die Wertstoffhöfe angelieferte Elektro-Kleingeräte werden von Ehrenamtlichen des Reparatur-Cafés kontrolliert und repariert. „Gerade jetzt zu Weihnachten wurde sicherlich der eine oder andere elektronische Helfer verschenkt, sodass einige Geräte ersetzt werden und sich prächtig für ,Spenden statt entsorgen‘ eignen“, heißt es von der AWG. Darüber hinaus konnte mit der Tafel Syke eine „tolle Kooperationspartnerin und Vermittlerin der reparierten Gegenstände gewonnen werden“, freut sich Albrecht. Denn es gehe auch darum, „es den Kunden aus subjektiver Sicht leicht zu machen, an die Geräte zu gelangen“. Dafür eigne sich die Tafel mit ihren Ausgabeverfahren hervorragend.

Bisher gibt es Kooperationen zwischen der AWG, den Tafeln und Reparatur-Cafés an fünf Standorten: Syke, Bassum, Stuhr, Barnstorf sowie in Bruchhausen-Vilsen. Weitere Kooperationen sind denkbar und wünschenswert, so Albrecht. Dann würde die AWG in den jeweiligen Wertstoffhöfen Wertstoffboxen aufstellen.

In die gelben Boxen der Wertstoffhöfe Bassum, Weyhe und Neubruchhausen können „leicht defekte oder heile Geräte“ eingeworfen werden, wirbt Albrecht. Leider gehe die Anzahl der Geräte derzeit zurück.

Spendenwillige bittet Rebecca Stöcker von der AWG, Elektro-Kleingeräte in die gelbe Box zu geben und nicht in die reguläre abzugeben. Das verpflichte die AWG nämlich dazu, die Geräte zu recyceln. Die Abgabe an ein Reparatur-Café sei dann aus juristischen Gründen nicht möglich.