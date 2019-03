Automeile und Milchkannen-Weitwurf

Syke - Von Ilse-marie Voges. Alles, was den Frühling bunt macht, soll am 10. März das Syker Frühlingsfest begleiten. Die Kaufleute haben ihre Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Spaß für die jüngsten Festbesucher gibt es auf dem Ernst-Boden-Platz. Die Laberger Märchenbühne gastiert mit zwei Vorstellungen (14 und 16 Uhr, jeweils 45 Minuten) mit dem „Kasperle und drei kleinen Dinosauriern“. 60 bis 70 fliegende Händler werden erwartet, sorgen für Jahrmarktstimmung. Der Verein „Intakt“ kümmert sich um Jugendliche und wird mit dem Verkauf von heißen Waffeln die Gäste überraschen.

Die DLRG ist mit Infos vertreten, das DRK mit der Glühweinbude am angestammten Platz (Grevenweg). Schausteller wollen an der Luise Chevalier-Straße einen Milchkannen-Weitwurf veranstalten.

Ein Hingucker wird sicher die neue Volksbank, die am Frühlingsfestsonntag die Besucher zu einem Tag der offenen Tür von 13 bis 19 Uhr einlädt. Die Automeile erstreckt sich von der Volksbank über die Brücke an der Straße Zum Hachepark, die an diesem Sonntag für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist. An der Autoschau beteiligen sich sieben Syker Autohändler: R & S, Rathkamp, Nienstedt, Dello, Wessel, Cloppenburg und das Autohaus Anders. Jedes Unternehmen stellt jeweils zehn Neuwagen vor. Insgesamt sind also 70 unterschiedliche Fahrzeuge zu sehen. Zwischen der Volksbank und Schuhhaus Kastner wird die Firma CBRW mit Wohnmobilen präsent sein. Für Kinder gibt es Karussells an der Ecke Gesseler Straße/Plackenstraße und auf dem Vorplatz bei Rewe. Die beliebten Ponys sind wieder in ihrer Manege vor dem Ernst-Boden-Platz zu finden.

Der neu gegründete Verein der Syker Roller-Freunde stellt sich vor. Musikalisch wird der Musikzug Grafschaft Hoya das Fest begleiten.

Michael Lux, Vorsitzender und Geschäftsführer der Werbegemeinschaft, erinnert die Autofahrer daran, dass der Mühlendamm und die Hauptstraße bereits am Freitagabend gesperrt werden. Samstagmittag werden auch die Straße Zum Hachepark sowie die Luise-Chevalier-Straße gesperrt.