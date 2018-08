Autofahrer fährt 15-Jährige an - und begeht Unfallflucht

Syke - Bei einem Fahrradunfall auf dem Radweg an der B6 ist am Dienstagnachmittag eine 15-Jährige verletzt worden. Der Autofahrer, der den Unfall verursachte, fuhr einfach weiter, teilt die Polizei mit.

Vom Parkplatz eines Baumarkts in Syke wollte ein Autofahrer gegen 15.15 Uhr auf die B6 auffahren. Dabei musste er den Fuß- und Radweg an der Bundesstraße kreuzen und übersah die Jugendliche, die auf dem Radweg in Richtung Barrien unterwegs war.

Auto und Rad kollidierten, die 15-Jährige stürzte dabei auf die B6 und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern, vom Unfallort. Die Polizei in Syke sucht nach Zeugen:Telefon 04242/969-0.

kab

