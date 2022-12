Schwerer Unfall in Syke: Auto erfasst elf Jahre altes Kind

Von: Fabian Raddatz

Die Schülerin wurde bei dem Zusammenprall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, schreibt die Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmittag eine elfjährige Schülerin verletzt. Das Kind lief über die Straße und wurde von einem Auto erfasst.

Syke – Unfall mit verletztem Kind in Syke-Barrien (Landkreis Diepholz): Wie die Polizei berichtet, war eine 47-jährige Frau aus Weyhe gegen 12:15 Uhr am Donnerstag, dem 1. Dezember, auf der Straße „Zum Walde“ Richtung Barrien unterwegs. Als sie an der Bushaltestelle „Lärchenstraße“ an einem haltenden Bus vorbeifahren wollte, übersah sie laut Polizei ein 11-jähriges Mädchen, das gerade die Straßenseite wechseln wollte.

„Durch den Zusammenstoß wurde die Schülerin verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

