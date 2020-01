112 Aussteller: Neuer BIB-Rekord

Die Berufs-Informations-Börse BIB der BBS Europaschule Syke schreibt einen neuen Rekord: Mit 112 Ausstellern gilt sie als größte Berufsmesse in Norddeutschland.

Syke – Dennis Hammer ist stolz, dass selbst Ministerpräsident Stephan Weil ein Grußwort geschrieben hat – aber vor allem darauf, einen neuen Rekord erreicht zu haben: 112 Firmen, Unternehmen und Institutionen präsentieren sich vom 20. bis zum 22. Februar bei der BIB der BBS-Europaschule Syke. Zwar sind das nur zwei mehr als 2019: „Aber das war auch nur möglich, weil zwei große Aussteller ein bisschen weniger Platz brauchen.“ Als Organisator und „Mr. BIB“ hat Dennis Hammer 31 Unternehmen auf der Warteliste.

Traditioneller Auftakt der Messe ist der Eröffnungsabend für geladene Gäste im Syker Theater. Dort ist am Mittwoch, 19. Februar, Leo Martin zu Gast: Ex-Geheimagent, Kriminalist und Bestsellerautor. Er präsentiert „Geheimwaffen der Kommunikation – sanfte Strategien mit durchschlagender Wirkung“, bevor am Donnerstagmorgen der Messebetrieb auf dem BBS-Gelände beginnt.

„Wir bieten Informationen über 86 verschiedene Ausbildungsberufe an“, so Hammer, „außerdem 25 verschiedene duale Studiengänge“. 16 Unternehmen seien zum ersten mal auf der BIB – zum Beispiel die Reederei MSC Germany, Easy Fitness oder das Forsthaus Heiligenberg. Mit 112 Ausstellern sei die BIB die größte Berufsmesse in Norddeutschland, sagt ihr Organisator. Global Player wie die Deutsche Bahn, Mercedes oder Lloyd Shoes seien dabei, außerdem mit der Kunstschule Wandsbek und der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) zwei renommierte Hochschulen. Auch seien praktisch alle Innungen der Kreishandwerkerschaft auf der Messe vertreten.

Damit deckt die BIB ein breites Spektrum von Ausbildungsberufen ab, präsentiert aber auch Nischen mit Zukunftschancen – wie die Ausbildung zum Wasserbauer oder zum Binnenschiffer. Erstmals im Angebot: Informationen über den Beruf des Fitness-Kaufmanns. „Da war die Nachfrage von Schülern immer besonders hoch“, so Dennis Hammer. Ebenfalls neu: das duale Studium für Fitness-Ökonomie oder Ausbildungen im Hotelgewerbe, in der Kommunikationstechnik oder in der Tierpflege. Insgesamt reicht die Palette von A bis Z, von der Altenpflegekraft bis zum Zerspanungsmechaniker.

Wer einen Ausbildungsplatz sucht, kann an den Ständen der BIB-Aussteller nicht nur Gespräche mit Firmenvertretern oder Auszubildenden führen. „Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht“, wirbt Dennis Hammer für kurze Wege. Er berichtet, dass die Werkstätten der BBS Europaschule an allen drei Messetagen geöffnet sind: „In der Metallwerkstatt werden Rosenbögen gefertigt, in der Holzabteilung Kleinmöbel und in der Logistikhalle kann man sich den Lagerbetrieb anschauen.“

Am dritten Messetag bietet das berufliche Gymnasium zwei Informationsveranstaltungen über seine verschiedenen Schulformen. Die Vorträge beginnen um 9 und um 11 Uhr.

Bei der BIB 2020 rechnet die BBS Europaschule mit 2 500 Besuchern oder mehr. 10 000 Info-Broschüren sind bereits gedruckt. Außerdem sollen 85 000 Brötchentüten auf die BIB aufmerksam machen. 15 Bäckerein mit mehr als 70 Filialen beteiligen sich an der Aktion.

Termine

Die Berufs-Informations-Börse BIB ist am Donnerstag, 20. Februar, von 8.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet – ebenso am Freitag, 21. Februar. Am Samstag, 22. Februar, sind die Besucher von 9 bis 13 Uhr willkommen.