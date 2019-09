Club gegründet, TÜV bestanden – und dann kam das Aus für den Bikerpark

Ausgerollt

+ © Michael Walter Glücklich sieht anders aus – aber was hilft’s? „Wenn unser Bikerpark hier weg muss, dann reißen wir ihn selber ab“, sagen (von links) Pius, Pete, Tim und Justin. © Michael Walter

Jetzt muss er also weg, der Bikerpark im Friedeholz. Es hat ein paar Tage gedauert, bis Pius, Justin, Pete, Tim und ihre Freunde die schlechte Nachricht verdaut hatten. Es war für sie wie ein Schlag in die Magengrube, als sie vorige Woche die Mitteilung von der Forstverwaltung erhielten: Am jetzigen Standort ist diese Anlage nicht zu halten.