Vermieter kündigt Vertrag: Stoffregen am Mühlendamm schließt zum Jahresende

+ Peter und Martina Glienke leiten die Firma Stoffregen seit 2009.

Syke - Von Michael Walter. Der Name kam irgendwie ganz von allein: Knusperhäuschen hatten die Syker das rekonstruierte Fachwerkhaus bei der Hachebrücke am Mühlendamm vom Fleck weg getauft. Ein Feinschmecker-Restaurant war da mal drin, dann lange Zeit ein Bistro. Als 2001 die Fleischerei Stoffregen dort einzog, wurde der Name sogar offiziell: Als Stoffregens Knusperhaus firmierte der Standort damals. Jetzt hat es sich ausgeknuspert: Die Fleischerei Stoffregen schließt mit Wirkung zum 31. Dezember ihre Filiale am Mühlendamm.