Aus dem Modernen Orchester werden die Syphonic Winds

Von: Michael Walter

Das Moderne Orchester des TuS Syke gibt sich einen neuen Namen. Ab sofort tritt das Ensemble als Syphonic Winds auf.

Syke – Aus dem Modernen Orchester des TuS Syke werden die Syphonic Winds. Nach mehr als 30 Jahren unter dem etablierten Namen haben sich die Mitglieder jetzt einen neuen gegeben.

Orchester wollte einen Namen mit Bezug zur Stadt Syke haben

„Uns erschien der alte Name nicht mehr zeitgemäß und ein bisschen angestaubt“, sagt Orchesterleiterin Sabine Rosenbrock. „Wir haben auch festgestellt: Viele Leute können sich unter einem ,modernen‘ Orchester auch nichts vorstellen.“

Das klingt bekannt. Vor über 30 Jahren stand das Orchester vor der im Gunde gleichen Situation und hatte den Namen Modernes Orchester gewählt, um sich damit nach außen vom traditionellen Spielmannszug abzugrenzen. „Zu dieser Zeit passte der Name auch“, sagt Sabine Rosenbrock. „Damals waren wir damit ja auch Vorreiter. Inzwischen machen das viele andere auch, und es ist nicht mehr ,modern‘, sondern ,normal‘. Aber Normales Orchester klingt jetzt auch nicht grade so hip.“

Symphonic-Winds-Leiterin Sabine Rosenbrock feiert im November 35 Jahre als Dirigentin. © Walter, Michael

Die neue Namensfindung war ein durchaus langfristiger Prozess, erzählt Sabine Rosenbrock. „Wir hatten erst mit dem gesamten Orchester ein Brainstorming gemacht und uns mit den Ergebnissen dann mehrere Wochen in einer Kleingruppe beschäftigt. Der neue Name sollte einen Bezug zu Syke haben und ausdrücken, welche Art Musik wir machen. Sinfonische Blasmusik. Er sollte aber auch nicht zu sehr in diese klassische Ecke gehen, denn wir spielen ja auch viel Pop und Filmmusik. Und wir haben gemerkt: Im Deutschen ist es sehr schwierig, da etwas Treffendes zu finden.“

Bei sinfonisch und Syke lag Syphonic noch recht nahe. Und die Winds? „Blasorchester heißt auf Englisch wind ensemble“, sagt Sabine Rosenbrock. „Mit Brass wären ja nur die Blechbläser gemeint.“

Jahreskonzert der Syphonic Winds am 4. November im Syker Theater

Auf Facebook und Instagram tritt das Orchester bereits unter dem neuen Namen in Erscheinung. Die Homepage wird gerade überarbeitet. Ihren ersten Auftritt unter dem neuen Namen haben die Syphonic Winds am 4. November beim Jahreskonzert im Syker Theater.

Das Programm dafür steht unter dem Motto „Lady’s Night“. Sabine Rosenbrock feiert damit ihren Jahrestag: 35 Jahre als Dirigentin. „Das Orchester ist erst 31 Jahre alt“, erzählt sie. „Vorher habe ich das Orchester dirigiert, aus dem das Moderne Orchester hervorgegangen ist.“

Die musikalische Entwicklung im TuS Syke hat Sabine Rosenbrock buchstäblich von Kindesbeinen auf erlebt. Als kleines Mädchen hat sie im Spielmanns-, Fanfaren- und Musikzug Syke, wie das Ensemble damals noch hieß, die Kleine Trommel gespielt. Mit 14 hat sie auf Posaune umgeschult. „Mein Vater hat mich damals überredet“, sagt sie. „Aber letztlich war das eine gute Entscheidung. Ich spiele gelegentlich immer noch Posaune im Landesorchester des Niedersächsischen Turnerbunds.“ Diverse Lehrgänge und Workshops folgten mit den Jahren, und Sabine Rosenbrock wollte weitergeben, was sie selbst dabei gelernt hatte. „Und so hab ich 1988 meinen C-Schein gemacht. Man ist dann geprüfter Amateur-Dirigent.“

Zu dieser Zeit hat sie dann auch die Leitung des Blasorchesters übernommen und „versucht, ein bisschen modernere Stücke reinzubringen“, wie sie erzählt.

Das kam nicht bei allen gut an. Viele bevorzugten die traditionelle Ausrichtung mit Marschmusik. Im Jahr 1992 kam es dann zur Kampfabstimmung, die annähernd 50:50 ausging. Und in der Folge spaltete sich das Orchester. Aus der Minderheitsfraktion wurde die heutige Music Company, und aus der Mehrheitsfraktion das Moderne Orchester – das jetzt eben zu den Syphonic Winds mutiert.

Wachsender Altersdurchschnitt: Der neue Name soll auch neue Mitglieder anziehen

Aber ist es überhaupt sinnvoll, so einen etablierten Namen zu ändern? Sabine Rosenbrock holt ein bisschen aus: „Unsere Mitglieder werden immer älter. Der Name ist auch ein Versuch, neue Leute anzusprechen.“

Reicht es denn, sich dafür einen anderen Namen zu geben? „Inhaltlich sind wir da schon ziemlich gut aufgestellt“, meint Sabine Rosenbrock. „In unserem Nachwuchsorchester spielen wir durchaus auch Sachen von Lady Gaga und Katy Perry. Die aktuelle Popmusik ist dann allerdings auch nicht mehr so einfach für Blasmusik umzusetzen. Da sind sehr viele elektronische Sounds dabei. Es gibt zwar mittlerweile für fast alles irgendwo ein Arrangement. Aber die sind oft einfach auch nicht gut. Das ist dann vom Klang her oft recht weit vom Original entfernt.“

Und so bleibt das Orchester auch mit dem neuen Namen seiner bisherigen Linie treu. Wer wissen will, wie sich das anhört, hat beim Jahreskonzert am 4. November die Gelegenheit dazu.