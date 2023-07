Zwei Sprayer machen Container im Syker Freibad zum Kunstwerk

Von: Ruth Cordes

Die Container-Seite als Fenster, durch das das Schwimmbecken sichtbar wird. Phillip Kison und Tim Lankes hatten bei der Gestaltung des Lagerraums „ziemlich freie Hand“, erklärt Sylke Bischoff. Einzig in die Natur sollte es sich einfügen. Das haben die beiden Künstler sich zu Herzen genommen. © Phillip Kison

Phillip Kison und Tim Lankes haben einen neuen Hingucker im Syker Freibad geschaffen. Aus einem Container, der als Lagerraum dient, haben die beiden Sprayer ein Kunstwerk gemacht. „Als Vorgabe hat der Verein ,Unser Freibad Syke’ den Künstlern ziemlich freie Hand gelassen. Ein Wunsch war irgendwas, was sich in die Natur einfügt“, so Sylke Bischoff vom Verein.

Syke – Dunkle Regenwolken ziehen über Syke hinweg. Jetzt muss zügig weitergearbeitet werden. Nichts ist störender für einen Sprayer als Regen, der die frische Farbe verwäscht. Phillip Kison und Tim Lankes lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und machen sich konzentriert an die Arbeit. Das Werk soll innerhalb von drei Tagen fertiggestellt werden.

Auf dem Gelände des Syker Freibads lässt sich mittlerweile feststellen: Es ist ihnen gelungen, ihr Werk ist fertig. Ihr Arbeitsplatz war am Wochenende ein Container. „Wir haben den Container als Lagerraum angeschafft. Einfach, um Equipment des Freibades zu verstauen. Aber hübsch ist er ja nicht. Und als ich zufällig Phillip Kison bei einem seiner Sprayer-Aufträge über die Schulter schauen durfte, dachte ich, Graffiti-Kunst würde unseren Container optisch wunderbar aufwerten!“, erläutert Sylke Bischoff vom Verein „Unser Freibad Syke“.

Tunnelwände am Bahnhof in Syke gestaltet

Phillip Kison ist in Syke als Sprayer kein Unbekannter. Vor zehn Jahren bereits gestaltete er mit Schulfreunden die Tunnelwände am Bahnhof. Mittlerweile hat er seine künstlerischen Aktivitäten breiter aufgestellt. Er gibt Workshops, arbeitet in der Jugendbetreuung und ist in ehrenamtlichen Projekten aktiv. Der Plan ist, in Zukunft derartige Vorhaben zum Broterwerb werden zu lassen.

Am Anfang sind es zwei Ideen, mit etwas Farbe und viel Können erstrahlen schließlich die Hache und eine DLRG-Schwimmerin auf dem Container im Syker Freibad. © Ruth Cordes

Lankes will Graffiti auf Leinwand ausstellen

Auch Tim Lankes ist neben seinem Angestelltenverhältnis aktiv in der Kunst unterwegs. Derzeit sucht er nach Ausstellungsmöglichkeiten im Raum Bassum, wo er kürzlich hingezogen ist, für seine Graffiti-Kunst auf Leinwand.

Ein neuer Hingucker im Syker Freibad. © Phillip Kison

„Als Vorgabe hat der Verein ,Unser Freibad Syke’ den Künstlern ziemlich freie Hand gelassen. Ein Wunsch war irgendwas, was sich in die Natur einfügt“, so Sylke Bischoff. „Grün und blau fällt mir als erstes ein, wenn ich an Syke an der Hache denke“, so Phillip Kison. Diese Farben haben somit die Entwürfe dominiert.

Auf Wunsch des Betriebsleiters und Schwimmmeisters Stefan Sebode ist auch das Dach des Containers besprüht worden. „Ich dachte sofort an Google Earth. Demnächst kann man ,Freibad Syke’ aus dem Weltall lesen“, wirft er ein und lacht.