Auftakt zur Vermarktung von 150.000 Quadratmetern Gewerbefläche

Symbolisch gaben Bürgermeisterin Suse Laue und Erster Stadtrat Thomas Kuchem als Wirtschaftsförderer am Dienstag den Auftakt zur Vermarktung des neuen Gewerbegebiets Am Bahnhof II.

Scha-nipp – durch ist das Band. Symbolisch gaben Bürgermeisterin Suse Laue und Erster Stadtrat Thomas Kuchem als Wirtschaftsförderer am Dienstag den Auftakt zur Vermarktung des neuen Gewerbegebiets Am Bahnhof II. Rund 90.000 Quadratmeter Nutzfläche können im ersten Bauabschnitt jetzt erschlossen werden. Insgesamt sollen es einmal 150.000 werden. In die Anbindung hat die Stadt jetzt schon gut eine Million Euro investiert: Leitungen für Strom, Gas, Wasser, Kanalisation und Telekommunikation sowie eine Straße, die derzeit nach 255 Metern und einer leichten Rechtskurve noch im Nirvana endet. Später einmal soll der Melitta-Bentz-Ring einmal komplett um das neue Gewerbegebiet herumführen und es mit der Borgwardstraße verbinden. Frühestens in vier Jahren dürfte das der Fall sein.