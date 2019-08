Auftakt nach Maß

Elsa Ruiba an der Querflöte verzaubert das Publikum gemeinsam mit Stephan Griefingholt an der Gitarre. Foto: Ehlers

Syke - Von Horst Meyer. Mit dem Auftritt des Duos Acoustic Colours am Sonntagnachmittag ist das Gartenkultur-Musikfestival 2019 auch für Syke eröffnet. Museumsleiter Ralf Vogeding zeigte sich sehr erfreut, mehr als 200 Gäste im Garten des Kreismuseums begrüßen zu können. „Wir freuen uns, Musik im Kreismuseum anbieten zu können, die man nicht jeden Tag hört. Die ungewöhnliche Kombination von Querflöte und Gitarre verspricht ein farbenfrohes Konzert mit guter Laune. Freuen sie sich auf einen Mix aus Folk, Blues, Swing und Klassik“, eröffnete er das Konzert.

Gerda und Frank Reglin hatten sich bewusst „für die Veranstaltung vor Ort entschieden, die man zu Fuß aufsuchen kann“. Das Duo „kenne ich noch nicht. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet“, sagte Frank Reglin.

Die Italienerin Elsa Ruiba an der Querflöte, die zusammen mit dem Deutschen Stephan Griefingholt an der Gitarre als Duo Acoustic Colours auftritt, leitete zur Musik über. Das Konzert begann mit dem von Marin Luther komponierten, im Lutherjahr 2017 von ihnen neu arrangierten Stück „Nun komm, der Heiden Heiland“. Dem Publikum gefiel es sichtlich. Musikalisch ging es über lateinamerikanische Rhythmen zu dem von Elsa Ruiba schmachtend vorgetragenen „Bei mir bis du schön“, von den Andrew Sisters. Als Belohnung geizte das Publikum nicht mit Beifall.

Alle Plätze im Gartencafé waren besetzt. Drumherum und in Richtung Museumsdiele hatten die Organisatoren unter den großen Bäumen Bänke aufgestellt – ein Angebot, das dankend angenommen wurde. Die Akustik litt allerdings etwas unter den Umgebungsgeräuschen. Im hinteren Bereich konkurrierte die Musik mit dem Straßenlärm von der Bundesstraße. Zusätzlich hatten sich Besucher eingefunden, die einfach nur Kaffee und Kuchen genießen wollten und sich dabei angeregt unterhielten. Unter den Obstbäumen saßen dennoch auch Musikbegeisterte, die sich dadurch nicht irritieren ließen. Der sonntägliche Kaffeenachmittag war vom Museum vorsorglich auf die Diele verlegt worden. Dort sah man allerdings angesichts des Wetters nur wenige Gäste. Die meisten suchten sich draußen einen Platz. Außerdem fand zeitgleich noch die Eröffnung der Sonderausstellung zu Gaststätten in der Region statt. Einige wenige Besucher wechselten zwischen den Veranstaltungen.

Das Kreismuseum konnte sich an diesem Nachmittag über Besuchermangel nicht beklagen. Die Kennzeichen der Fahrzeuge rund ums Gelände belegten die Herkunft der Besucher aus der gesamten Region, so wie die Organisatoren des Festivals es sich immer erhoffen. Eine Vielzahl von Fahrrädern am Zaun zeugte aber auch davon, dass viele Gäste den gesunden und umweltfreundlicheren Weg der Anreise gewählt hatten. Eine Besucherin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen mochte, fand: „Das Duo mit ihrer Musik in diesem Ambiente ist für mich eine würdige Auftaktveranstaltung des diesjährigen Gartenkultur-Musikfestivals in Syke.“