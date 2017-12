Syke - Von Frank Jaursch. Unbeantwortete E-Mails an die Verwaltung und verspätet bereitgestellte Sitzungsunterlagen. Fachbereichsleiter, die in Ausschusssitzungen auch als Protokollführer fungieren, Stillstand beim Beschwerdeportal „Sag’s uns einfach“ und zuwuchernde Fußwege: In den vergangenen Monaten drängte sich oft der Eindruck auf, die Stadtverwaltung sei zu dünn besetzt.

Diesen Vorwurf mag Bürgermeisterin Suse Laue nicht ganz zurückweisen. Tatsächlich hatten die Mitarbeiter der Verwaltung Engpässe zu überwinden. Allerdings, so wird im Gespräch mit der Kreiszeitung deutlich, galt es in den vergangenen Jahren auch, Versäumtes aus den vorangegangenen Jahren nachzuholen.

Über einen langen Zeitraum, so Laue, habe sich der Mitarbeiterstamm in der Kernverwaltung „nicht groß verändert“. Die Anforderungen und der Arbeitsaufwand allerdings seien immer weiter gewachsen. „In den letzten drei Jahren haben wir gemeinsam mit der Politik viel nachgesteuert“, so Laue. „Wir sind auf einem guten Weg der Besserung.“

Mittlerweile sind mehr als 300 Frauen und Männer bei der Stadtverwaltung beschäftigt. Auch Petra Arnhold, als Leiterin des Fachbereichs „Organisation, IT, Personal“ für das Personal zuständig, sieht die Stadt auf einem guten Weg. So versuche man, durch die Entfristung von Mitarbeitern die Engpässe „langfristig zu überwinden“.

Dazu gehört auch die Ausbildung künftiger Kräfte. So werden künftig drei statt bislang zwei Personen zum Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. Mit Aussicht auf mehr: „Wir wollen mit eigenem Personal Leute qualifizieren, um später Führungsaufgaben zu übernehmen“, so Laue.

Auch im Bereich des Bauhofes steuere man Engpässen entgegen. „Der Beruf ist körperlich anstrengend“, weiß Laue. Bewusst bilde man daher auch im Bauhof neue Kräfte aus – die Altersstruktur stets im Blick. Denn auch dort werde die Arbeit eher mehr: Immer weniger Menschen sind bereit, eine Patenschaft für öffentliche Grünflächen zu übernehmen. „Auf der anderen Seite kommt heute schneller der Ruf nach der Stadt“, so Laue.

Auch in anderen Bereichen musste die Stadtverwaltung reagieren: Im Sitzungsdienst ist die Durststrecke vergangener Monate wohl überwunden, weil nach einer Aufstockung um eine halbe Stelle jetzt zwei Vollzeitkräfte nach Absolvieren ihrer Lehrgänge zur Verfügung stehen. „Wenn es jetzt noch Probleme gibt, liegt das eher an einem internen Computerproblem“, so Arnhold. In diesem Bereich werde geprüft, ein anderes Programm für die Stadtverwaltung zu installieren.

Mehr Mitarbeiter sind für das Personalbüro geplant: Die immer weiter steigenden Anforderungen mit nur zwei Mitarbeitern zu schultern – „das ist auf Dauer organisatorisch nicht leistbar“, so Arnhold. Ähnliches gilt im Bauamt: Zum Jahreswechsel soll dort eine dritte Hochbauerstelle besetzt werden.

Bürgerbüro wird umgestaltet

Viele Veränderungen finden vom Bürger unbemerkt statt; am offensichtlichsten wird wohl die Neugestaltung im Fachbereich 3 (Ordnungswesen und Soziales) sein. Dort sollen künftig Mitarbeiter des Bürgerbüros alle Anfragen entgegennehmen und kanalisieren. Laue: „Wir wollen den Ablauf besser organisieren – zum Wohl der Mitarbeiter und der Bürger.“

Im Zuge der Veränderungen hat die Verwaltung auch die räumliche Situation im Rathaus etwas entzerrt. Unter anderem sind die Postfächer für die Ratsmitglieder verschwunden und haben den Einbau eines kleinen Büroraums ermöglicht.

Wichtige Voraussetzung für alle Neuerungen ist ein offener Austausch der Verwaltung mit der Politik. Für die haben Laue und Arnhold lobende Worte. „Von dem ehrlichen Umgang miteinander profitiert die Belegschaft“, so Arnhold. Bei allen Veränderungen geht es letztlich um die Menschen – um jene in den Ämtern und um jene, die etwas von der Verwaltung wollen. „Wir sind alle bemüht, jede Mail zu beantworten“, betont Laue. Sie appelliert an die Bürger, sich in Geduld zu üben, räumt aber auch ein: „Manchmal rutscht einem was durch. Da steckt kein böser Wille dahinter.“