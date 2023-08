Beim „Schandfleck“ in Barrien geht ein Türchen auf

Von: Michael Walter

Die alte Bäckerei Hasselmann steht nahe der Krusenberg-Kreuzung mitten im Barrier Ortskern und gilt vielen Anwohnern als „der“ Schandfleck des Orts schlechthin. © Michael Walter

Für die Stadt Syke könnte sich eine Gelegenheit eröffnen, „den“ Schandfleck Barriens an die Hand zu bekommen. Darüber informierte der Erste Stadtrat Thomas Kuchem am Montagabend im Barrier Ortsrat.

Barrien – Es geht um das alte Hasselmann-Gebäude an der Krusenberg-Kreuzung. Direkt vorn an der Straße steht das Gebäude der ehemaligen Bäckerei schon seit Jahrzehnten leer. Nach hinten raus schließt sich ein Wohngebäude an. Das Problem war lange Zeit: Der Eigentümer hatte kein Interesse an dem Gebäude und ließ es verwahrlosen, und die Stadt hatte keinen Einfluss darauf. Vor Kurzem ist der Eigentümer gestorben. Der Ortsrat wollte jetzt von der Stadt wissen: Ergibt sich daraus eine neue Situation?

„Betreten verboten“ steht an der Eingangstür. Mehrfach hatten sich in den letzten Jahren ungebetene Gäste im Hasselmann-Gebäude einquartiert. © Michael Walter

Ja, lautet verkürzt die Antwort von Thomas Kuchem. „Die Erbengemeinschaft hat einen Makler beauftragt.“ Das Gebäude stehe also grundsätzlich zum Verkauf. „Wir haben es besichtigt“, so Kuchem. „Ich bin selber drin gewesen.“ Und dann mit dem ihm eigenen feinen Sarkasmus: „Die Bausubstanz ist überschaubar gut.“

Kuchem erklärte weiter: Für die Stadt ist das Gebäude gleich in mehrfacher Hinsicht interessant. Erstens wegen der seit Jahren schon angestrebten baulichen Verbesserung des Barrier Ortskerns. Seit etwa 2017 bemühen sich Stadt und Politik darum, einen Bebauungsplan für das Gebiet rings um die Kirche aufzustellen. Das Hasselmann-Gebäude ist Bestandteil dieses Plangebiets.

Hasselmann-Grundstück könnte für Grundschul-Neubau infrage kommen

Zweitens wegen der Entwicklung an der Barrier Grundschule. Wie berichtet, steht dort die Erweiterung zur offenen Ganztagsschule an. Gegenwärtig laufen Untersuchungen, ob sich die Erweiterung am jetzigen Standort baulich überhaupt umsetzen ließe oder ob ein Neubau an anderer Stelle die vernünftigere Lösung wäre. Stand jetzt hat die Stadt aber kein geeignetes Grundstück in unmittelbarer Ortsmitte. Und bei einem Umbau am jetzigen Standort müssten wohl wenigstens teilweise Klassen vorübergehend ausgelagert werden. Auch dafür hätte die Stadt derzeit keinen geeigneten Platz. Das Hasselmann-Grundstück könnte dafür Möglichkeiten bieten.

Ebenso wie das alte Feuerwehrgerätehaus quasi gleich gegenüber an der Rathausstraße. Zuletzt hatte dort die Barrier Butze ihre Heimat. Der Abriss ist eigentlich längst beschlossene Sache und soll laut Thomas Kuchem noch dieses Jahr erfolgen. Konkrete Pläne für eine Nachnutzung des Grundstücks gebe es aber noch nicht. Unter anderem, weil sich die Stadt alle Optionen im Zusammenhang mit der Schulerweiterung offenhalten wolle.

Kuchem äußerte sich nicht dazu, ob die Stadt für die Hasselmann-Immobilie tatsächlich ein Kaufangebot abgeben will. Er betonte allerdings: Würden sich dort Entwicklungen ergeben, die dem angestrebten Bebauungsplan zuwiderliefen, werde die Stadtverwaltung eine Veränderungssperre verhängen.

Glasfaser-Ausbau ist zweites Dauer-Ärgernis im Ortsrat

Zweites Dauer-Ärgernis im Ortsrat: der Glasfaser-Ausbau, speziell im Gewerbegebiet Handwerkerhof. Laut offiziellem Zeitplan, den das Unternehmen GVG Glasfaser der Stadtverwaltung Anfang des Jahres mitgeteilt hatte, wäre der Ausbau bereits seit Juni fertig. Ist er aber nicht. Thomas Kuchem beschränkte sich darauf, die Information vorzutragen, die ihm GVG Glasfaser jetzt aktuell gegeben hatte. Demnach wäre der Ausbau am Handwerkerhof „voraussichtlich“ im ersten Quartal 2024 fertig. „Uns liegt aber kein Bauzeitplan vor.“

Wann die Anschlüsse tatsächlich freigeschaltet werden, sei noch mal eine andere Sache. Bei einigen Anschlüssen gehe das erst nach Ende der Bauphase, bei anderen bereits während der Bauphase. Die Freischaltung könne aber immer mehrere Wochen in Anspruch nehmen, und die Kündigungsfristen der Altverträge spielten da auch noch eine Rolle.

Ortsbürgermeister Christian Eilers forderte die Stadt auf, beim Betreiber erneut Druck zu machen.