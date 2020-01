Auch Spitzenkaninchen hören Musik

So sehen Sieger aus: Karin Isensee und Ralf Hollwedel wurden mit ihren Zuchtgruppen „Satin-Kaninchen, rhönfarbig“ (links) und „Zwergwidder, perlfeh-weiß“ Deutsche Meister. Zudem wurde der kleine Zwergwidder Bundessieger in seiner Rasse. Foto: BT

Syke - Von Heiner Büntemeyer. Die Kaninchenzucht war noch bis vor etwa 60 Jahren weit verbreitet. Die Tiere wurden vor allem gezüchtet, um den häuslichen Speiseplan um Kaninchenfleisch zu bereichern. Inzwischen haben die meisten Züchter andere Ziele – und die einzelnen Tiere dürfen häufig mehr Zuwendung genießen. So wie bei den Syker Kaninchenzüchtern. Deren Erfolge reißen nicht ab.

Nachdem Ralf Hollwedel erst vor wenigen Wochen mit seinen perlfeh-weißen Zwergwiddern in Österreich die Weltmeisterschaft gewonnen hat, gewann er jetzt in Karlsruhe bei der Bundesschau auch die Deutsche Meisterschaft. Er war dabei in sehr guter Gesellschaft, denn in Karlsruhe stellte Karin Isensee rhönfarbige „Satin“-Kaninchen aus und gewann ebenfalls den Deutschen Meistertitel.

Für beide Syker Züchter kamen diese Erfolge überraschend. Auch für den Weltmeister, denn in Karlsruhe konnte er nur ein Kaninchen aus der erfolgreichen Zuchtgruppe ausstellen, weil die drei anderen Probleme mit dem Fell bekommen hatten. Aber auch die „B-Mannschaft“ präsentierte sich von ihrer besten Seite und gewann mit zwei Punkten Vorsprung den Zuchtgruppenpreis. „Zwei Punkte Vorsprung sind bei so einer hochwertig besetzten Schau äußerst selten“, berichtet Hollwedel. Außerdem wurde das WM-Kaninchen mit 97 Punkten Bundessieger 2019.

Karin Isensee hatte ein anderes Problem: Ihre „Satinkaninchen, rhönfarbig“ sind eine Neuzüchtung, die erst seit sieben Jahren zugelassen ist. Der Bewertungskatalog fordert für diese Rasse eine genau festgelegte Menge an Flecken und Streifen im Fell. Karin Isensee stellte sich dieser Herausforderung. Sie liebt die „rhönfarbigen“ Kaninchen, die eine besondere Haarstruktur haben, deren Fell sehr weich ist und bei Lichteinfall einen ganz speziellen Glanz entwickelt.

In Karlsruhe wurden 28 000 Rassekaninchen aller anerkannten 65 Rassen ausgestellt. Besonderen Wert bekam diese Bundesschau dadurch, dass Züchter dort auch rund 1 000 Kaninchen ausgestellt haben, die vom Aussterben bedrohten alten Haustierrassen angehören.

Früher, als mit der Kaninchenzucht noch in erster Linie der häusliche Speiseplan angereichert werden sollte, wurden vorwiegend große, starke Tiere gezüchtet, deren Fleisch trotzdem so mager ist, dass es häufig in Kliniken als Diätfleisch auf den Tisch kam. Auch das Fell wurde gegerbt und zu Pelzmänteln, Handwärmern oder Kragenbesatz verarbeitet.

Mittlerweile werden kleinere Arten bevorzugt. In Karlsruhe bestätigte sich erneut, dass nicht große Züchter mit vielen Kaninchen im Vorteil sind. Sowohl Ralf Hollwedel als auch Karin Isensee haben gar nicht den Platz für große Zuchtanlagen. Sie beschränken sich auf wenige Zuchtpaare. Dadurch haben sie viel mehr Zeit, sich jedem einzelnen Kaninchen zu widmen und es für Ausstellungen fit zu machen. Die Tiere sind Geräusche gewohnt, sie hören Musik, werden aus dem Stall genommen und auf einen Tisch gesetzt, wo sie lernen, sich zu präsentieren und sich nicht angstvoll wegzuducken.

Bei der Zucht von Neuzulassungen gibt es noch eine weitere Herausforderung, die sich auch für Karin Isensee stellte: Erfolgreiche Kaninchen müssen im Anschluss an die Ausstellungen an Züchterkollegen verkauft werden, damit auch sie eine Chance haben, sich bei ihrer Zucht dem im Standard vorgegebenen Zuchtziel anzunähern. Karin Isensee hatte vor wenigen Jahren bereits den Titel bei einer rassebezogenen Europameisterschaft gewonnen und musste sich von ihren besten Tieren trennen. Dass sie jetzt schon wieder Spitzenkaninchen in ihrem Stall hat, spricht für ihr Geschick im Umgang mit Kaninchen.