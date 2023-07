Attac wirft Landwirten in Syke „illegalen Landraub“ von Blühstreifen vor

+ © Gregor Hühne Aussage gegen Aussage: Vereinnahmen Landwirte Seitenschutzstreifen, um ihre Felder zu vergrößern? © Gregor Hühne

Attac und Anwohner sehen schwindende Seitenränder in Syke und erheben schwere Vorwürfe. Die Stadt hingegen widerspricht der Darstellung und den Vorwürfen vehement.

Syke – Zorn artikulieren einige Anwohner des Syker Ortsteils Ristedt. Ihr Vorwurf richtet sich gegen Ortspolitiker und Landwirte. Letztere würden Blühstreifen und Wegeseitenränder neben Ackerflächen vereinnahmen und bewirtschaften. Erstere das Verhalten decken. Das Phänomen sei darüber hinaus auf das gesamte Stadtgebiet übertragbar.

Ihre Namen möchten die Anwohner aus Angst vor Repressionen nicht äußern. In der Vergangenheit seien unter anderem schon Autoreifen zerstochen worden.

Thomas Suermann von der Attac Regionalgruppe Diepholz-Nord greift die Vorwürfe auf. Landwirte würden – absichtlich, wissentlich oder versehentlich – „immer wieder und jedes Mal ein bisschen mehr einen Streifen von nicht befestigten Wegen und Wegeseitenrändern, die sich nicht in ihrem Besitz finden, unter den Pflug nehmen“, erklärt er. „Das Thema Wegeseitenränder ist schon lange ein Ärgernis – und wohl nicht nur in Syke.“

Weder wird der alte Zustand wiederhergestellt, noch wird die laufende Praxis eingestellt.

Noch ärgerlicher werde es, wenn auf solche Missstände hingewiesen werde und nichts passiere, zeigt sich Suermann unzufrieden. „Weder wird der alte Zustand wiederhergestellt, noch wird die laufende Praxis eingestellt“, so der Attac-Mann. Er wirft einigen Landwirten in Syke „illegalen Landraub“ vor.

„Konkret haben wir als Attac Regionalgruppe die Stadt Syke, in Person von Frau Bürgermeisterin Laue und Frau Stadtbiologin Hanel, mehrfach, zuletzt 2018 – also vor Corona – auf derartige Rechtsverstöße in diversen Ortsteilen hingewiesen“, erinnert Suermann (wir berichteten).

Damals wurde zugesagt, die erforderlichen Maßnahmen wie GPS-Vermessung, Kartenabgleich, Anschreiben an betroffene Landwirte zu ergreifen, um die „illegale Inbesitznahme“ zu beenden und zukünftig zu unterbinden. „Leider ist seitdem nichts oder nichts Erkennbares passiert“, kritisiert Suermann die Stadt und betont außerdem: „Die gängige Praxis wird unverändert fortgesetzt.“

Der subjektive Eindruck ist manchmal ein anderer. Unsere Aufgabe ist es dann, das zu objektivieren.

Bürgermeisterin Suse Laue weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die Stadt sei nach den damaligen Vorwürfen massiv tätig geworden, es hätte Ortsbegehungen gegeben und GPS-Messungen an den Feldwegen – nicht nur in Ristedt, sondern auch in anderen Stadtgebieten. „Der subjektive Eindruck ist manchmal ein anderer. Unsere Aufgabe ist es dann, das zu objektivieren“, so die Verwaltungschefin. Stadtbiologin Angelika Hanel hatte damals sehr viel Arbeit und durchforstete viel Zahlenmaterial und viele Karten, erinnert die Bürgermeisterin.

Dabei seien auch Landwirte überführt worden, da sie tatsächlich Seitenränder in ihre Felder vereinnahmten. Die Stadt habe damals alle Betroffenen angeschrieben, die mehr als zwei Meter mitbewirtschafteten. In den meisten Fällen betrugen die vereinnahmten Seitenränder neben den Äckern aber nur rund einen halben Meter. „Es waren keine massiven Überpflügungen“, fasst die Bürgermeisterin die gewonnenen Erkenntnisse zusammen.

Zwei Landwirte hätten damals aber mehr als zwei Meter neben ihren Feldern vereinnahmt, antwortet Suse Laue auf Nachfrage. Ein Betroffener war zumindest im Jahr 2018 Mitglied im Stadtrat. Dem sei das Versehen „hochnotpeinlich“ gewesen und er habe den ursprünglichen rechtmäßigen Zustand wieder hergestellt und ihn sogar überkompensiert: Heute betrage der Blühstreifen dort rund fünf Meter, also mehr als gesetzlich erforderlich, heißt es im Gespräch von Bürgermeisterin und Stadtbiologin mit der Kreiszeitung.

Ganz überzeugt ist Suermann von der Attac Regionalgruppe nicht: „Wir fordern die Stadt Syke auf, die weitere Inbesitznahme öffentlichen Eigentums zu verhindern.“ Die Gruppe hofft, dass die Stadt dem Beispiel anderer Gemeinden folgt, auf dass „wir alle die Natur in Wald und Flur nutzen und genießen können“.

Dabei zeigten andere Kommunen wie Bassum und Twistringen Lösungen auf. So würden dort seit einer früheren GPS-Auswertung Landwirte verpflichtet, die Wegeseitenränder wieder herzustellen. Angesichts der Tatsache, dass sie dort jahrelang Erträge auf fremdem Grund und Boden erwirtschafteten, würden sie im Gegenzug mit zur Pflege der Seitenränder herangezogen.