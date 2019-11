Arequipa-Basar: Gymnasium hilft Kindern in Peru

Syke – Selbstgemachte weihnachtliche Deko- und Geschenkartikel, Adventskränze, Adventskalender, Lampen, Leuchtobjekte und Sternenkränze aus Recyling-Material, Betonkerzenständer, Badekugeln, Kekse, Marmelade, Waffeln, Crêpes, Kaffee und Kuchen, Fingerfood ohne Plastik serviert, Suppen und Salate, Empanadas, Schokofrüchte, Popcorn,... Diese Aufzählung ließe sich beinahe beliebig verlängern. All das gibt es am kommenden Samstag, 30. November, auf dem Arequipa-Basar im Syker Gymnasium. Und noch eine ganze Menge mehr.

Der Basar eröffnet um 11 Uhr in der Aula. Anschließend haben die Besucher bis 15 Uhr Gelegenheit, durch die Pausenhalle und die angrenzenden Klassenräume zu bummeln und die zahlreichen Stände zu besuchen. Außerdem gibt es viele Mitmachangebote, einen Bücherbasar im Foyer der Aula und ganz viel Musik.

Der Arequipa-Basar hat Tradition: Seit 21 Jahren spendet das Gymnasium die gesamten Einnahmen an das Straßenkinderprojekt Casa Verde in Peru. Dort betreibt der deutsche Sozialpädagoge Volker Nack mit seiner peruanischen Frau Dessy Nack zwei Kinderheime.

Das ältere Kinderheim, die Casa Verde, in der peruanischen Andenstadt Arequipa, wurde 1998 gegründet und bietet mittlerweile 14 Mädchen und 14 Jungen ein Zuhause. Seit einigen Jahren betreut die Organisation darüber hinaus 15 Mädchen in einem weiteren Haus in der ehemaligen Inkametropole Cusco. „Die Kinder, die in diesen Heimen leben, sind Opfer von bitterer Armut, Vernachlässigung, körperlicher und sexueller Gewalt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiums. Laut Volker benötigt die Organisation im Jahr etwa 120.000 Euro an Spendengeldern, um die Kinder in den beiden Häusern zu versorgen und ihnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Etwa 15 Prozent dieser Spenden kommen vom Gymnasium Syke.

Mehr über die Arbeit von Volker Nack und das Leben der Kinder in den beiden Casas Verdes erfahren die Besucher des Weihnachtsbasars in Raum 061.

