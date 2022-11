Arequipa-Basar am Syker Gymnasium endlich wieder in Präsenz

Von: Ruth Cordes

Beim Arequipa-Basar sind 60 selbst gebastelte Engel verkauft worden. © Jantje Ehlers

Nach zwei Jahren Pause strömten die Massen am vergangenen Samstag endlich wieder in die Flure des Syker Gymnasiums. Man hatte zwar über Corona nicht komplett auf diese über 30-jährige Tradition verzichtet, jedoch ausschließlich schulintern, also ohne Öffentlichkeit und nur digital einen Basar abgehalten.

Syke – „Es ist schön, wieder aktiv zu sein!“, bringt es Monika Pinkert, Lehrerin der 9fl2, auf den Punkt. Ihre Klasse hatte mit großem Engagement eine Bobby-Car-Bahn aufgebaut und dafür den ganzen Erdkundetrakt zur Verfügung bekommen. Anna, Ina, Romy und Luisa waren gleich morgens die Ersten, die den Ablauf betreuten. „Wir hätten gerne letztes Jahr schon diese Idee umgesetzt, was aber ja nicht ging, aus bekannten Gründen“, so Ina. „Die Ideen waren auch etwas verrückt“, lacht sie, „und so war es vielleicht gar nicht verkehrt, dass wir noch ein zweites Jahr zur Perfektionierung unseres diesjährigen Beitrages hatten.“ Nur wenig später war der Andrang so groß, dass sich eine Schlange bildete.

In eine Bobby-Car-Bahn hat die 9fl2 den Erdkundetrakt verwandelt. © -

In der Aula präsentierten derweil die Bläserklassen ihr Können. Gefolgt vom 12. Jahrgang, der mit Lehrerin Ines Lücke im Rahmen der Abiturvorbereitung ein Song-Arrangement von Michael Jacksons Hit „Heal the world“ darbot. Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Auditorium spätestens, als die Bigband unter Jutta Röscher aufspielte.

Etliche Krankmeldungen zwangen die Sänger, kurzfristig und ungeplant zu improvisieren. Maelies und Melina ernteten für ihren Auftritt Applaus und einen Kniefall ihrer Lehrerin. Auch das jüngste Orchester-Mitglied, die Fünftklässlerin Anna-Lina am Piano, wurde von Jutta Röscher besonders gelobt: „Das ist schon außerordentlich, dass sie das Orchester hier begleiten kann und dass sie sich das auch traut!“

Olympische Star-Duell-Rally

Im Raum 125 war der Andrang übersichtlich, dafür jedoch hoch konzentriert. Die Roboter-AG unter Bernd Gutsmann hatte extra für den Arequipa-Basar eine „Olympische Star-Duell-Rally konzipiert“. Dabei standen prominente Köpfe zur Auswahl wie Olaf Scholz und Otto.

Es war erst kurz nach 12 Uhr, da riefen Lyona und Joni von der Klasse 6c schon den Ausverkauf aus. Die letzten fünf von insgesamt 60 selbst gebastelten Engeln gingen über den Verkaufstresen. Mit einer derart kurz befristeten Tätigkeit als Verkäufer hatten sie selber nicht gerechnet und ließen ihren Stand verwaist zurück.

Unter der Schneemann-Deko verstecken sich Muffins, die beim Basar angeboten worden sind. © -

„Eine sehr angenehme und gelöste Atmosphäre“, attestiert auch Schuldirektor Knut Wessel. „Es ist für drei Jahrgänge der erste öffentliche Arequipa-Basar und auch im Kollegium hatten wir einen Generationswechsel im zweistelligen Bereich. So eine schulidentitätsstiftende Veranstaltung, besonders mit der langen Tradition, schafft nicht nur ein kurzfristiges gutes Gefühl. Die Tatsache, dass ich etlichen ehemaligen Schülern und Eltern bereits begegnet bin, zeigt mir, dass der Bezug zur Schule noch lange nachhallt. Das freut uns sehr. Voll aber nicht überlaufen, das ist auch gut!“

Von Zuckerwatte bis Hot Dog wurde auch kulinarisch wieder alles geboten. Die Klasse 9f1, die Selbstgebackenes und auch Getränke in der neugestalteten Mensa angeboten hatten, machte um 15 Uhr Kassensturz. Zufrieden? Als Antwort gibt es nur ein breites Grinsen.