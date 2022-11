Arequipa-Basar: Die Rückkehr der Normalität

Von: Frank Jaursch

Die Vorbereitungen für den Arequipa-Basar laufen: In vielen Klassen des Gymnasiums - wie hier in der 5l – sind die Schüler dabei, die Artikel herzustellen, die am Samstag beim Benefiz-Basar verkauft werden sollen. © Frank Jaursch

Zwei Jahre lang musste das Gymnasium Syke auf „seinen“ vorweihnachtlichen Benefiz-Basar für ein Kinderheim im peruanischen Arequipa verzichten. Am Samstag ab 11 Uhr ist wieder der Besuch ohne Einschränkungen möglich.

Syke – Geschäftiges Treiben im Raum 162 des Gymnasiums: Im Klassenraum der 5l stehen an diesem Montag nicht Mathe oder Deutsch im Vordergrund, sondern Werken und Handarbeit. Bemerkenswert diszipliniert dekorieren die Mädchen und Jungen bunte Windlichter, kleben kleine Weihnachtswichtel zusammen und basteln kunstvolle Papiersterne. Alles für den guten Zweck: Was hier entsteht, soll am kommenden Samstag von 11 bis 15 Uhr beim großen Arequipa-Basar im Gymnasium verkauft werden.

Ein „echter“ Arequipa-Basar – ganz ohne Corona-Einschränkungen: Darauf hat die Schule drei Jahre warten müssen. Die Kinder der unteren Jahrgänge haben noch gar nicht selbst erlebt, was für ein Schul-Ereignis die vorweihnachtliche Veranstaltung seit Jahrzehnten ist. „Und einige Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kollegium auch nicht“, betont Schulleiter Knut Wessel.

Immerhin wissen sie bereits, wofür der Basar gedacht ist: Volker Nack, der Gründer des Straßenkinderprojektes Casa Verde im peruanischen Arequipa, war im Oktober zu Gast in Syke und hatte den Schülern und Lehrern nicht nur ganz viel über das Kinderheim zu erzählen, das dort – auch mithilfe des Geldes aus Syke – betrieben wird. Nack hatte zudem auch aktuelles Filmmaterial mitgebracht, das anschaulich machte, wie gut jeder Euro angelegt ist, der bei dem Basar im Gymnasium ausgegeben wird. Der gesamte Umsatz des kommenden Samstags geht seit fast drei Jahrzehnten traditionell an die peruanische Einrichtung.

Das hier ist uns sehr wichtig, auch für den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Klassen.

Der Film aus Arequipa ist auch am Samstag zu sehen: im Raum 161 – direkt neben dem Klassenraum der 5l. Die hat einen ganzen Schultag Zeit gehabt, um viele gebastelte Weihnachtsartikel fertigzustellen. Klassenlehrerin Petra Ruff verrät, dass es am Samstag noch eine weitere Einnahmequelle für die Klasse geben soll – am Freitag bereiten die Schülerinnen und Schüler ein Adventscafé und einen Brezel- und Muffin-Verkaufsstand vor.

Die meisten Klassen aus der Unter- und Mittelstufe beteiligen sich – die meisten mit dem Verkauf von Selbstgemachtem: Weihnachtsdeko und Handwärmer, Adventskalender und Lebkuchenhäuser, Marmeladen und Plätzchen. Es gibt einen Bücherbasar und kulinarische Angebote von Crêpes bis zur Zuckerwatte. Zudem haben sich mehrere Klassen Mitmachaktionen ausgedacht. Der Erdkundetrakt wird kurzerhand zur Bobbycar-Strecke, es gibt zwei Tombolas, ein Glücksrad und eine Fotobox. Obendrauf gibt’s reichlich Kultur: In der Aula treten die Musikgruppen der Schule auf, die Theater-AG nutzt das Kulturforum für eine Reihe von Aufführungen.

Für die Vorbereitungen haben viele Lehrkräfte eigene Stunden geopfert – trotz mitunter schwieriger Personalsituation auch am Gymnasium. Für Schulleiter Knut Wessel ist und bleibt das ein Muss: „Das hier ist uns sehr wichtig, auch für den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Klassen.“

Programm Die Aula wird während des Weihnachtsbasars für kurze Konzerte der musikalischen Schulgruppen genutzt. Die Auftritte im Einzelnen:

11 Uhr Bläserklasse, 5bl

11.15 Uhr Bläserklasse, 6b

11.35 Uhr Bläserklasse, 7b

12 Uhr Musikkurs Jg. 12

12.15 Uhr Chor

12.45 Uhr The MO

13.15 Uhr Big Band

Die Theater-AG führt um 11.30 und 13.30 Uhr im Kulturforum ein Theaterstück und eine Märchen-Show auf.