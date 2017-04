AOK: Standort-Sicherung für 3,7 Millionen Euro

Syke - Von Anke Seidel. Festliche Stehtische mit Blumen-Dekoration im Außenbereich – und in der Halle Hinweisschilder auf Führungen: Die AOK in Syke hatte gestern allen Grund für ein „Familienfest“ mit rund 200 Gästen.

Ihre Mitarbeiter und deren Angehörige waren zum Abschluss eines ganz besonderen, fast vierjährigen Projektes eingeladen. Denn Umbau und Sanierung des Gebäude-Komplexes an der Nordstraße in Syke sind fertiggestellt.

Modernisierung während des laufenden Betriebs erschwerte die Arbeit

Vor dem Fest stellten AOK-Regionaldirektor Jörn Willer und Öffentlichkeitsreferent Frank Tecklenborg die neuen Räume sowohl beteiligten Handwerkern als auch Nachbarn vor. „Uns war wichtig, vor Ort zu bleiben“, betonte Willer. Rund 3,7 Millionen Euro hatte die AOK in diese Standort-Sicherung investiert. Ein Modernisierungsprojekt, das mit sieben Mitarbeiter-Umzügen innerhalb des Hauses verbunden war.

Phasenweise hatten 20 Mitarbeiter auf engstem Raum arbeiten müssen. Denn saniert und modernisiert wurde „im laufenden Betrieb“, wie Tecklenborg es formulierte. Funktionell, praktisch und ohne teure „Kunst am Bau“, wie es gestern augenzwinkernd hieß, sei gebaut worden.

In der alten Dämmung wurden Bierflaschen gefunden

Welche Herausforderungen das Projekt mit sich brachte, erläuterte Gerd Runge als Objekt-Manager für die AOK Mittelweser. Strenge Anforderungen des Brandschutzes und ein neues Sicherheitskonzept hätten erfüllt und umgesetzt werden müssen. Die Arbeiten brachten auch eine Überraschung zutage: „In der alten Dämmung haben wir Bierflaschen gefunden“, schmunzelte Runge über ein Relikt aus längst vergangenen Jahrzehnten.

160 Mitarbeiter arbeiten bei der AOK in Syke, die im Landkreis an insgesamt drei Standorten vertreten ist – und vertreten bleiben will, wie Jörn Willer klarstellte. In Diepholz arbeiten rund 50 und in Sulingen rund zehn Beschäftigte. Im gesamten Landkreis Diepholz betreut die AOK 78.534 Versicherte – davon 37.695 in Syke.

„Eine Investition in die Zukunft“

Dort ist die AOK seit 103 Jahren präsent, sprich seit 1914. Im Jahre 1954 bezog sie den jetzigen Standort. Um- und Erweiterungsbauten folgten 1984/85. Ein großer Anbau kam 1995 dazu.

Zum aktuellen Bauprojekt stellte Frank Tecklenborg fest: „Die energetische Sanierung der Außenfassaden im Altbau an Dach, Fenstern, Heizungsanlage und Haustechnik war dringend notwendig.“ Das vorhandene Mobiliar werde größtenteils weiter verwendet. „Der Endzustand entspricht jetzt dem eines modernen, zukunftsorientierten Dienstleistungsunternehmens“, hieß es gestern, „eine Investition in die Zukunft für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen“.