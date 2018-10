Die Angst vor dem Verlust des Augenlichts

Nicole Steege möchte in Syke eine Selbsthilfegruppe für Glaukom-Kranke gründen. - Foto: Michael Walter

Syke - Von Michael Walter. Der Grüne Star ist eine fiese Krankheit: Weil sie oft unbemerkt beginnt, weil sie unheilbar ist und zum Verlust des Augenlichts führen kann. Nicole Steege kennt sich damit aus, obwohl sie weder Augenärtzin noch selbst unmittelbar betroffen ist. Die Heiligenfelderin ist Vorsitzende des Vereins Bundesverband Glaukom-Selbsthilfe in Dortmund. Und sie möchte jetzt auch in Syke eine Selbsthilfegruppe gründen.

Das Gründungstreffen ist am Freitag, 2. November, um 16.30 Uhr in der Schlossapotheke (Hauptstraße 13). Das wäre deutschlandweit die 22. Gruppe unter dem Dach von Steeges Verein.

Gibt es in einer Kleinstadt wie Syke überhaupt Bedarf an sowas? „Ich kenne persönlich etwa 15 Betroffene in der Stadt“, sagt Steege. „Ich bin auch schon mehrfach von Patienten angesprochen worden, die von den Syker Augenärzten auf mich aufmerksam gemacht worden sind. Und es gibt definitiv noch mehr. Die Frage ist, ob die alls den Bedarf haben, sich untereinander auszutauschen. Wir wissen aber, dass Austausch dazu beitragen kann, besser mit der Krankheit umgehen zu lernen.“

Das Glaukom oder der Grüne Star ist eine Erkrankung, die zum Absterben des Sehnervs führt. Noch bis vor wenigen Jahren wurde ausschließlich ein erhöhter Innendruck des Auges dafür als Ursache angesehen. „Das stimmt heute nicht mehr so“, weiß Nicole Steege. „Der Innendruck ist eine Ursache, es gibt aber auch andere.“

Was diese Krankheit so tückisch macht, ist ihr schleichender Verlauf. Anfangs nehmen die Betroffenen die Symptome kaum wahr. Und wenn sie zum Arzt gehen, ist die Krankheit mitunter schon weit fortgeschritten. „Heilbar ist sie nach dem heutigen Stand der Medizin nicht. Aber man kann sie aufhalten.“

Betroffen sind häufig Menschen im fortgeschrittenen Alter. Es gibt aber auch schon viele ab 40, bei denen ein Glaukom auftritt. Und sehr selten auch bei Kindern. Wie bei Nicole Steeges Sohn.

„Dominik hatte von Geburt an ein Glaukom“, erzählt die Mutter. Die Hilflosigkeit, die sie damals empfand, führte dazu, dass sie selbst die Initiative Glaukom-Kinder gegründet hat. „Es gab damals nichts und niemanden in dieser Richtung“, sagt sie. Vor zehn Jahren fusionierte diese Initiative mit einer Selbsthilfegruppe in Dortmund zum Bundesverband.

Dominik hat Glück gehabt: Sein Glaukom ist durch eine angeborene Fehlbildung am Tränenkanal ausgelöst worden. Die konnte operativ behoben werden. „Seitdem ist er beschwerdefrei. Aber er hat bleibende Schäden zurückbehalten.“

Die größte Angst von Glaukom-Patienten sei definitiv, das Augenlicht zu verlieren, sagt Steege. „Oder so eingeschränkt zu sein, dass man verschiedene alltägliche Dinge nicht mehr kann. Auto fahren zum Beispiel. Oder überhaupt am Straßenverkehr teilnehmen.“ Und daneben steht immer die Angst, seinen Beruf nicht mehr ausüben zu können.“

Die Gruppen des Bundeverbands arbeiten eigenständig. Damit gilt auch für die neue Syker Gruppe: Es gibt keinerlei Vorgaben über die Inhalte. „Was dort im Einzelnen passiert und wie, regelt die Gruppe unter sich“, sagt Steege. Und sie hofft auf ein volles Haus am 2. November. Fest steht nur: Die Gruppe ist offen für Betroffene, Angehörige und alle, die sich für das Thema interessieren.