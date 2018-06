Baugebiet Nördlich am Goldberg macht Alt-Bewohnern Sorge

Die Angst vor nassen Kellern

+ © Michael Walter Jürgen Thiermann zeigt’s: Genau hinter seinem Garten liegt der tiefste Punkt des geplanten Baugebiets Nördlich Am Goldberg. Dort soll der Boden um bis zu 1,60 Meter aufgeschüttet werden. Thiermann fragt sich: „Wo geht dann das Grundwasser hin?“ © Michael Walter

Barrien - Von Michael Walter. Idyllisch – dieses Wort geht einem ganz automatisch durch den Kopf, wenn man bei Jürgen Thiermann auf der Terrasse sitzt. Schon sein ganzes Leben lang genießt er diesen Anblick. Das Haus, in dem der 50-Jährige lebt, haben seine Eltern 1961 an der Straße Am Goldberg gebaut. Jetzt sieht er diese Idylle in Gefahr. Das hat etwas mit Wasser zu tun und mit einem Neubaugebiet.