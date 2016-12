Aladdin-Premiere im Syker Theater erntet nur mäßigen Applaus

Zweistündiges Stück

+ © Jantje Ehlers Aladdin (Bastian Dänekas) ist frisch verliebt in Prinzessin Jasmin. Sein Maskottchen Abu (Tatjana Wiedel) weiß noch nicht so recht, was es davon halten soll. © Jantje Ehlers

Syke - Von Michael Walter. Eigentlich hat die Inszenierung alles, was ein Theaterstück braucht: Eine gefällige Handlung, eindeutig in gut und böse einzuteilende Figuren, ein paar Sympathieträger in den Nebenrollen, etliche originelle Regieeinfälle, solide Darsteller und eine farbenprächtige Ausstattung. Da ist es dann doch schade, wenn es am Ende der Premiere nur mäßigen Applaus vom Publikum gibt.

Dass es am Mittwoch so bei der Premiere von „Aladdin“ im Syker Theater geschah, hat mehrere Gründe, die jeder für sich vielleicht sogar vernachlässigbar wären, sich in der Summe aber spürbar auf das Ergebnis auswirkten.

Einer dieser Gründe dürfte der Umstand sein, dass die Stadt als Eigentümerin des Theaters Regisseur Detlev Petersen und seinem Ensemble kaum Probenzeiten auf der Bühne eingeräumt hatte. Entsprechend hakte es bei den Übergängen von einer Szene zur nächsten. Entsprechend lang fielen die Pausen zwischen den einzelnen Bildern aus. Folge: Kaum hatten die Darsteller ein bisschen Stimmung aufbauen können, ging sie auch schon wieder flöten und die Akteure mussten bei null anfangen.

Ein anderer Grund: Die Premiere sahen Kinder im Grundschul- und Kindergarten-Alter. Zumindest die jüngeren davon waren mit der Länge von insgesamt knapp zwei Stunden einfach überfordert.

Melange aus 1001-Nacht-Motiven

+ Der Sultan (Claus Deters) ist entsetzt: Wieder einmal hat seine Tochter einen Heiratskandidaten abblitzen lassen. Großwesir Dschaffar (Tom Renken) wittert seine Chance, dadurch Sultan anstelle des Sultans zu werden. Sein Papagei Jago (Eva Lapand) denkt sich seinen Teil dazu. Die Palastwache (Silke Bollhorst) eher nicht. © Jantje Ehlers So richtige Weihnachtsmärchen-Stimmung kam im Saal immer dann auf, wenn etwas hinter den Rücken der Hauptfiguren geschah. Etwa als Aladdin in der Höhle nach der Wunderlampe suchte und sich in einer Ecke ein Teppich plötzlich als sehr lebendig erwies. Oder als Papagei Jago, der Handlanger des bösen Dschaffar, später die Lampe aus dem Sultanspalast klaute. Da rief – nein: schrie – der ganze Saal seinem Helden lauthals Warnungen zu. Oder wenn der Lampengeist das Publikum direkt ansprach. Allerdings waren solche Momente nur selten.

Das Stück selbst ist eine Melange aus verschiedenen 1001-Nacht-Motiven: Das Märchen von Aladin (mit Einfach-d) und seiner Wunderlampe, der Abenteuer-Filmklassiker „Der Dieb von Bagdad“, Disneys Zeichentrick-Aladdin (mit Doppel-d) und ein bisschen klassische Comic-Literatur: Isnogud, der kleine, durchtriebene Großwesir, der Kalif werden will anstelle des Kalifen. Hier heißt er Dschaffar und will Sultan werden anstelle des Sultans. Der wiederum trägt deutliche Züge von Insoguds Kalifen Harun al-Pussah: vertrottelt, aber gutherzig.

Wie wird man nun Sultan anstelle des Sultans? Am einfachsten, indem man die Prinzessin heiratet. Madame ist allerdings nicht interressiert. Weder am Heiraten im Allgemeinen noch an Dschaffar im Speziellen, zumal sie sich bei einem heimlichen Ausflug in die Stadt auch noch in diesen charmanten Straßendieb Aladdin verliebt hat.

Die Hauptrollen überzeugen

Der Magie-bewanderte Dschaffar erfährt von einem mächtigen Dschinni, der in einer versteckten Wunderlampe lebt, und hat eine Idee: Aladdin soll ihm die Lampe beschaffen und es danach „leider“ nicht mehr zurück schaffen – wodurch Dschaffar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen würde. Doch es kommt anders – was nicht zuletzt daran liegt, dass der Dschinni den Straßenjungen Aladdin durchaus sympathisch findet.

In den Hauptrollen überzeugen Bastian Dänekas als Aladdin, Madleen Matthias als Prinzessin Jasmin, Tom Renken als Dschaffar und Niklas Brill als bezaubernder Dschinni. Tierisch gute Sidekicks sind Eva Lapand als Papagei Jago und Tatjana Wiedel als Affe Abu. Claus Deters spielt würdig den Sultan. In weiteren Rollen: Silke Bollhorst, Lasse Dänekas, Emma Skibbe, Naomi Höhn und Victoria Fröhlich.

Für die beiden Familienvorstellungen am Samstag und Sonntag (jeweils 15 Uhr) gibt es noch Karten.

Weitere Infos:

www.theater-ensemble-syke.de