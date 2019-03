Freitags im Syker Flüchtlingscafé: Die „andere Familie“

Mustafa Isam, Hasan Aljasim und Familie Ibrahimovic gehen immer freitags in das Syker Flüchtlingscafé im Gemeindehaus der Christuskirche. Dort haben sie nicht nur die deutsche Sprache und Kultur, sondern auch viele neue Freunde kennengelernt. Dennoch stehen sie vor vielen Problemen im Alltag.

Syke – Von Luka Spahr. Es sah alles so gut aus für Redzo Ibrahimovic und seine Familie. Vor rund dreieinhalb Jahren kam er mit seiner Frau Ilda und seinen Kindern Enesa und Amar nach Deutschland. Zehn Monate lang lernten die Flüchtlinge aus Montenegro die deutsche Sprache und Kultur kennen. Redzo fand eine Arbeitsstelle bei einer Abbruch-Firma aus Oyten. Dann, urplötzlich, wurde seine Frau mit den beiden Kindern abgeschoben. Zurück nach Montenegro.

Dass es damals alles sehr schwer für ihn war, merkt man Redzo an, wenn er mit leiser Stimme über diese Zeit spricht. Doch dann gelang es der Familie, nicht zuletzt Dank der Unterstützung von einigen Ehrenamtlichen aus Syke, dass die Abschiebung zurückgezogen wurde. Am 10. Februar 2017 war das. An das Datum erinnern sich alle noch ganz genau. Seitdem ist Familie Ibrahimovic wieder vereint. In Deutschland.

Zahlreiche Kulturen vereint

Dass der heute 39-jährige Familienvater jetzt wieder lächeln kann und die gesamte Familie gut deutsch spricht, berufstätig ist oder zur Schule geht, ist wohl unter anderem auf Leute zurückzuführen, die einfach „Bock haben“ zu helfen. So knapp beschreibt Mandy Hayen ihre Motivation, jeden Freitag von 17 bis 20 Uhr mit einigen Mitstreitern zum Flüchtlingscafé in das Gemeindehaus an der Christuskirche einzuladen. Die rund 30 bis 50 Besucher nennt Redzo Ibrahimovic heute seine „andere Familie“.

Zahlreiche Kulturen vereint. Aus verschiedensten Ländern. Mit den unterschiedlichsten Glaubensrichtungen. Darauf sind die Flüchtlinge stolz. Zusammen lernen sie jeden Freitag zuerst rund eineinhalb Stunden Deutsch. Waren im September 2015 bei der Gründung des Treffs – der nicht als Verein organisiert ist, sondern lediglich als loser Zusammenschluss von Engagierten – noch einige professionelle Deutschlehrer dabei, wird der Unterricht heute ausschließlich von Ehrenamtlichen bestritten, die, in Hayens Worten, „Bock haben“.

Unterschiedliche Sprachniveaus dabei

Dabei treffen unterschiedlichste Sprachniveaus aufeinander. Dass dies jedoch kein Problem ist, fällt bei den Lerngruppen schnell auf. Da der Unterricht kein offizieller Sprachkurs ist, es also auch keine Prüfung gibt, sind die „Schüler“ deutlich entspannter und trauen sich mehr.

Während am Anfang noch viel mit Händen und Füßen kommuniziert werde, würden nach und nach immer mehr Flüchtlinge so gut Deutsch sprechen, dass sie auch als Dolmetscher aushelfen können.

Die Iraker Hasan Aljasim und Mustafa Isam können das zum Beispiel. Sie sind Freunde von Redzo und ebenfalls das, was man gemeinhin als gut integriert beschreiben würde. Während Hasan, der seit zweieinhalb Jahren in Deutschland ist, mittlerweile Vollzeit in der Küche des Syker Westflügels arbeitet, ist Mustafa als Diplom-Ingenieur bei einem Stahlbauunternehmen in Brinkum beschäftigt.

Immer wieder um Aufenthaltsstatus bangen

Auch wenn zum Beispiel bei Mustafa auf den ersten Blick alles gut aussieht: Der Eindruck täuscht. Obwohl der 32-Jährige eine unbefristete Festanstellung hat, muss er halbjährlich um seinen Aufenthaltsstatus bangen. Dieser ist nicht gesichert. Daher sei die Lebensplanung für ihn sehr schwer. „Ich habe aktuell keine Perspektive“, klagt der Iraker. Und das, obwohl er „so gut integriert ist“, ärgert sich Hayen.

Sie und ihre Mitstreiter hoffen, mit dem Flüchtlingscafé weiter dazu beizutragen zu können, dass Integration wie im Fall von Mustafa, Hasan und den Ibrahimovics gelingt. Auf der Facebook-Seite des Treffs können sich Interessierte informieren – und wenn sie wollen, einfach mal an einem Freitagabend vorbeischauen.