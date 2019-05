Andenken aus der Druckerpresse

Barrien - Von Michael Walter. Erich Wanitzek hat was gefunden. Genau gesagt: wiedergefunden. Fast schon schüchtern steht der 92-Jährige in der Redaktion und zeigt, worauf er beim Ausmisten alter Papiere und Unterlagen gestoßen ist.

Ein Exemplar der Syker Zeitung ist es. Der Vorläufer der heutigen Kreiszeitung. Keine normale Ausgabe, sondern ein Faksimile, ein Sonderdruck. Nicht aus normalem Zeitungspapier und nur einseitig bedruckt, gelocht und mit geflochtenen bunten Kordeln gebunden. Es ist die Ausgabe vom 13. Mai 1950. Erich Wanitzeks Hochzeitstag. „Die hab ich von einem Freund zur Trauung geschenkt bekommen“, erzählt er. „Die behältst du, hat er gesagt, dann hast du immer ein Andenken.“

Eines, das trotzdem lange Jahre in Vergessenheit geraten war. Erst neulich hat der Barrier es wiederentdeckt. Und dann hat er sich gedacht: Jetzt wird es Zeit, das mal jemandem zu zeigen. „Man weiß ja nicht, wie lange man noch hat.“

Aus der Zeitung geht hervor: Damals hatte Heiligenfelde ein Kino: Die Gloria-Lichtspiele. Im Mai 1950 lief dort „Narziss, der unfreiwillige Flieger“ – ein Film, den heute kein Mensch mehr kennt. In Barrien lud die Handweberei Böse zur Modenschau ein. Opel Bergmann bewirbt den Opel Olympia zum Sonderpreis von 6400 Mark – der durchschnittliche Monatslohn lag damals bei 125 Mark – und auf der Titelseite erfahren die Leser, dass fünf Jahre nach Kriegsende noch deutsche Soldaten in russischer Gefangenschaft sind.

Kriegsgefangenschaft – das hat Erich Wanitzek noch selbst erlebt. 1927 ist er in Schlesien geboren worden. Mit 16 wurde er – wie die meisten Jungs seines Jahrgangs – Flakhelfer. Bei der Luftabwehr blieb er bis zum Schluss. In Belgien geriet er in Gefangenschaft und kam nach England in ein Lager. Bis zu seiner Entlassung 1948 hat er in der Landwirtschaft gearbeitet. „Beim Farmer“, sagt er. „Ich hatte dort einen Mitgefangenen, der kam aus Syke“, erzählt er. „Der hat gesagt: Erich, ich hab einen Sohn, der ist genauso alt wie du. Wenn du entlassen wirst, kommst du nach Syke.“

So kam es auch. Erich Wanitzek hatte für sich beschlossen, nicht ins inzwischen polnische Schlesien zurückzukehren. Und das, obwohl seine Familie noch dort lebte. Anders als Millionen andere war sie nicht von der Vertreibung aus den Ostgebieten betroffen. „Wir lebten in der Nähe von Gleiwitz. Da war Industrie. Die Polen haben die Deutschen da als Arbeitskräfte gebraucht. Meine Schwester wollte sogar ausreisen, die hat keine Genehmigung gekriegt.“ Und so stand Erich Wanitzek 1948 in Syke. „Ich hatte meinen Seesack mit ein bisschen Wäsche, und das war alles.“ Bei seinem väterlichen Freund wollte er nicht dauerhaft bleiben. „Der hatte Familie und die hatten selber nicht viel. Da wollte ich mich nicht durchfüttern lassen. Das wäre auch gar nicht gegangen.“

Er hat sich dann in der Landwirtschaft verdingt. Als Knecht auf einem Hof in Süstedt. „Da hab ich dann meine Frau kennengelernt.“ Zehn Jahre lang haben beide eisern gespart, dann bekamen sie in Barrien für billiges Geld ein Baugrundstück. Und für beide war es dann auch mit der Landwirtschaft vorbei. „Ich hab meinen Führerschein gemacht und bin Lkw gefahren“, erzählt Wanitzek. Da begann die gute Zeit. Die Jahre davor hat er als hart in Erinnerung. „Die Leute haben jede Arbeit angenommen, es ging nicht anders. Jeder musste sehen, wie er durchkam. – Wir haben's geschafft“, sagt Erich Wanitzek. Mit seiner Frau hat er drei Kinder und von denen sieben Enkel. „Alle gut geworden“, lacht er. Und dann packt er seine Zeitung wieder ein. „Jetzt will ich nachhause. Es ist schon Mittag, und ich hab noch nicht mal alles erledigt.“