Von: Michael Walter

Hängen sich voll rein: TuS-Vorsitzende Sigrun Steinmetz (links) und Pilates-Trainerin Ana Maidana aus Argentinien. © Michael Walter

Ana Maidana aus Argentinien ist die neueste Übungsleiterin beim TuS Syke. Über mehrere Stationen hat es die 59-Jährige in die Hachestadt verschlagen, wo sie nun Pilates-Kurse anbietet.

Syke – „Pilates verbessert die Qualität des Lebens“ – das kann sie praktisch akzentfrei auf Deutsch sagen. Ansonsten muss Ana Maidana zugeben: Das mit den Sprachkenntnissen ist durchaus noch ausbaufähig. Es reicht locker, um beim Einkaufen zurechtzukommen oder jemanden nach dem Weg zu fragen. Zum Schildern komplexerer Zusammenhänge muss dann aber doch noch der Google-Übersetzer herhalten.

„Aber beim Sport ist die Sprache überhaupt kein Problem“, hat Sigrun Steinmetz vorgestellt. Die Vorsitzende des TuS Syke hat es selber ausprobiert. Denn Ana Maidana ist ihre neueste Übungsleiterin. Und mit ihr kann der TuS zum ersten Mal überhaupt eine Gesundheitssport-Gruppe für Pilates anbieten.

In ihrer Heimat war Maidana Verkäuferin

Ana Maidana ist 59 und kommt aus Argentinien. Den Großteil ihres Lebens hat sie in Monte verbracht, etwa 120 Kilometer von der Hauptstadt Buenos Aires entfernt. Verkäuferin ist sie dort gewesen, und eine Zeit lang auch mal Sekretärin. Ihr Mann ist ein in Argentinien geborener Deutscher. Beide haben drei gemeinsame Kinder.

„Wir wollten immer schon nach Deutschland auswandern“, erzählt Ana Maidana. Doch erst vor fünf Jahren hat das geklappt. Mit Umwegen: Zunächst ging es für zwei Jahre auf die spanische Balearen-Insel Ibiza. Und von dort vor drei Jahren nach Syke.

Wie das gekommen ist, hat etwas mit Glauben zu tun: Ana Maidana und ihr Mann sind praktizierende gläubige Christen. Ana ist in Argentinien Bibel-Lehrerin gewesen – so bezeichnet sie das selbst – und ihr Mann hat sich zum Prediger ausbilden lassen. Am selben Institut in den USA, an dem auch Michael Martens studiert hat, der heute Pastor der Freien evangelischen Gemeinde in Syke ist. Diese Verbindung – sagt sie – ist der Grund, weshalb es sie ausgerechnet nach Syke gezogen hat.

Keine Zweifel an ihrer sportlichen und fachlichen Qualifikation

Während ihr Mann jetzt bei einer Garten- und Landschaftsbaufirma arbeitet, suchte Ana Maidana etwas, wo sie ihre jahrzehntelange Freizeit-Erfahrung als Tanzlehrerin und Fitness-Trainerin einsetzen kann. Fast von allein stieß sie bei der Suche auf den TuS Syke – und rannte bei der Vorsitzenden Sigrun Steinmetz die sprichwörtlichen offenen Türen ein. Für Steinmetz lautete die Frage lediglich: „Wie kriegen wir sie dazu, eine Gruppe zu übernehmen?“ Denn an Anas sportlicher und fachlicher Qualifikation dafür gab es gar keine Zweifel.

„Sie hat erst bei mir bei ‘Rücken fit’ mitgemacht und mich bei den Übungen unterstützt“, erzählt Sigrun Steinmetz weiter. „Das hat sie zweimal gemacht, und den Teilnehmern hat’s gefallen. Das Sprachliche war überhaupt kein Problem“, sagt Steinmetz und spricht von Händen und Füßen und Pantomime. „Das war für alle Seiten ein Gewinn. Sie hat dabei Deutsch gelernt und alle anderen freuen sich.“

Einen Pilates-Kurs gab es beim TuS Syke bisher noch nicht

Und somit stand der Beschluss: Ana Maidana würde für den TuS einen Pilates-Kurs geben. Pilates, weil sie das kann und weil es das beim TuS bisher noch nicht gab.

„Letzte Woche kam die Bewilligung vom Landessportbund“, freut sich Steinmetz. „Am 22. November beginnt für Ana der erste eigene Kurs.“

In Argentinien hatte Ana Maidana zuletzt gleich zwei Pilates-Gruppen trainiert: eine Seniorengruppe und eine gemischte Form mit Teilnehmern zwischen 20 und 70. Überwiegend Frauen, aber nicht nur. „Pilates ist für alle Menschen“, sagt Ana Maidana.

Training ist ab nächster Woche immer dienstags von 19 bis 20 Uhr in der Sporthalle der Grundschule am Lindhof.

Infos und Anmeldung sigrun.steinmetz@tussyke.de 04242 / 50 90 420