Drei Verkäufer bieten beim Famila in Syke ihren Spargel feil

Von: Gregor Hühne

Teilen

Thiermann: Verkäufer Ibrahim Mano (r.) verkauft den Spargel eigentlich anderswo im Umland. © Gregor Hühne

„Hier ist eigentlich nicht unsere Verkaufsgegend“, sagt Ibrahim Mano. Der junge Mann arbeitet beim Spargel-Händler Thiermann und verkauft seit Kurzem auch auf dem Parkplatz vor dem Famila-Markt in Syke geschälten Bruch aus einem Holzhäuschen. Doch das war nicht immer so. Rund zehn Jahre lang bot dort der Hof Wichmann seinen Spargel feil. Seit Saison-Start im April ist das anders.

Syke – „Der Eigentümer des Parkplatzes wollte uns dort nicht mehr haben“, weiß Helga Linares. Sie verkauft den Wichmann-Spargel – neuerdings im Eingangsbereich des Famila-Marktes. Dorthin durften sie kurzfristig ausweichen – nur wenige Meter vom Parkplatz-Häuschen entfernt. Außerdem verkauft Famila als dritter Anbieter selbst auch Spargel im Markt.

So ganz ideal ist der neue Standplatz direkt neben dem Markteingang nicht: „Es zieht hier wie Hechtsuppe“, findet Helga Linares. „Famila möchte uns behalten“, freut sie sich indes. Marktleiter Dennis Jankowski möchte das Spargelstand-Rücken sowie die zusätzliche Konkurrenz vor dem Markt nicht kommentieren. „Wir sind Mieter in diesem Objekt“, lediglich darüber habe die Bünting-Gruppe, zu der Famila gehört, Handlungsverfügung.

Was die Nähe zum neuen Spargel-Konkurrenten bedeutet, darüber kann Helga Linares nur spekulieren: „Eigentlich lässt man Luft zwischeneinander ...“

Wichmann: Verkäuferin Helga Linares (r.) steht seit dieser Spargel-Saison im Famila-Foyer. © -

Den Händler-Wechsel bemerkt auch die Syker Bürgerin Gudrun Behrens. Bewusst entscheidet sie sich jedoch, ihren Spargel weiter beim bekannten Namen zu kaufen. „Zu Wichmann gehe ich schon lange, ich bin sehr zufrieden“, begründet sie ihre Entscheidung.

Aufgefallen ist der Händler-Wechsel ebenso der Seniorin Edith Klöcker. Sie greift bei einem geschälten Bruch von Thiermann zu – einem weißen Spargel. „Mal auszuprobieren“, sagt sie.

Der Spargelhof Thiermann aus Kirchdorf verkaufe eigentlich im Sulinger Land, den Regionen Osterode, Hameln oder im südlichen Landkreis Diepholz. Das erzählt Verkäufer Mano. Er ist seit rund fünf Jahren bei Thiermann tätig. Eigentlich, so findet er, sei der Platz des Spargelstands in Syke zu klein und nicht besonders lukrativ im Vergleich zu anderen Ständen auf Wochenmärkten, die er sonst betreut.

Kristian Wichmann findet die Entwicklung insgesamt „unglücklich“

„Wir haben uns nichts zuschulden kommen lassen“, äußert sich Kristian Wichmann, Geschäftsführer vom gleichnamigen Spargelhof. Damals habe der Famila-Verbrauchermarkt „uns angesprochen, ob wir da stehen wollten“, erinnert er sich.

Kristian Wichmann findet die Entwicklung insgesamt „unglücklich“, wie er sagt, und war „selbst sehr überrascht“. Wichmann: „Wir hatten jahrelang den Platz von der Bünting-Gruppe gemietet, die hatte dann kein Anrecht mehr, den Platz zu vermieten.“ Kurz vor dem Saisonstart habe er erfahren, dass der Mietvertrag aufgelöst werde. „Die Eigentümer wollten, dass Thiermann dahin kommt“, sagt der Geschasste und spekuliert: „Irgendwie gibt‘s da persönliche Beziehungen zwischen Könecke und Thiermann.“

„Die (Famila-Markt) wollten uns aber unbedingt behalten“, berichtet Wichmann weiter. Der Grund: Der langjährige Spargel-Verkäufer ziehe als Anbieter aus der Region aus Sicht von Famila Kunden an. „Daher stehen wir da heute drin“, so Wichmann.

An den kurzen Ortswechsel müssten sich die Syker noch gewöhnen, sagt Kristian Wichmann optimistisch. „Irgendwie ist der Kunde ja seine Laufwege gewohnt.“

Gewöhnungsbedürftige rechtliche Beziehungen im Hintergrund

Gewöhnungsbedürftig sind auch die rechtlichen Beziehungen im Hintergrund: Den Erben der Familie Könecke gehören der Parkplatz und das Famila-Areal. Für die Immobilien-Verwaltung ist Kay Steenblock zuständig und beauftragt. Der Famila-Markt selbst wird von der Bünting-Gruppe gemietet und die wiederum vermietet den neuen Wichmann-Stand im Eingangsbereich an den altgedienten Spargelhändler.

Ein Gespräch zwischen den Parteien habe es derweil nicht gegeben. „Ich habe versucht, bei Thiermann anzurufen“, sagt Wichmann – ohne Erfolg. Laut eigenem Bekunden habe er auch beim Eigentümer und der Hausverwaltung angefragt – ebenfalls ohne Erfolg. Auch eine Anfrage der Kreiszeitung ließen sowohl Immobilienverwalter Steenblock als auch die Firma Thiermann bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Dabei sei die Situation doch auch für Thiermann wegen der weiten Anfahrtswege „ein bisschen unglücklich“, findet Kristian Wichmann. „Letztendlich freut sich da keiner“, findet er. Wichmann will nun vorerst mit seinem Spargel-Stand im Foyer des Famila-Markts bleiben. „Für uns läuft das, man merkt das ein bisschen, aber letztlich passt das für uns so.“ Dennoch: „Das macht man eigentlich nicht, man ist auch Kollege in dem Geschäft“, sagt Wichmann in Richtung des Spargelhofs Thiermann.