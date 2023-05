Am Hallenbad: Syke entwickelt Wohnbauland auf städtischem Grund

Von: Fabian Pieper

Wie viel kleiner die Wohnbaufläche geworden ist, zeigen die rote (ursprüngliche Planung) und die gelbe (aktuelle Planung) Linie. Screenshot/Grafik: Google Maps/Stadt Syke, SG Stadtplanung © Pieper, Fabian

Am Hallenbad in Syke entsteht ein neues Wohngebiet für günstiges Wohnen. Das ist kleiner als geplant, dafür aber auf städtischem Grund.

Syke – Manchmal muss man sich auch mit wenig zufriedengeben. Das müssen sich Thomas Kuchem, Erster Stadtrat von Syke und dort auch für die Wirtschaftsförderung zuständig, und Stadtplaner Wolfram Schneider in den vergangenen Jahren häufig gedacht haben. Denn die Stadt Syke ist derzeit dabei, ein neues Wohnbaugebiet auf einem Areal südlich des Hallenbads zu entwickeln, das deutlich kleiner wird als erhofft – aber immerhin auf städtischem Grund entsteht.

Neues Wohnbaugebiet am Hallenbad in Syke seit fünf Jahren in Planung

Letzteres hat es lange nicht mehr gegeben, bestätigen Schneider und Kuchem. „Nicht, seit ich hier bin“, sagt der Stadtplaner – seit dem Jahr 2013 im Amt – nach kurzer Überlegung; ansonsten seien es in der Regel private Investoren, die sich solcher Projekte annehmen. Voller Tatendrang machten sich also die Verantwortlichen vor rund fünf Jahren an die Planungen – und wurden Schritt für Schritt ausgebremst.

Kuchem zählt an seinen Fingern ab: „Der alte Hohlweg, die Falter, das Birkenwäldchen“, das seien Gründe, weswegen von der ursprünglichen Fläche nur noch knapp die Hälfte übrig geblieben ist – Platz für etwas mehr als ein Dutzend Bauplätze. Als „nur noch überschaubar groß“ bezeichnet er das Resultat der zahlreichen Überlegungen und Abwägungen. Nun aber ist er sich sicher, dass die Stadt „sämtliche Umweltbelange beachtet hat“.

Diese Fläche am Hallenbad Syke wird derzeit von der Stadt entwickelt. Dort soll mittelfristig bezahlbarer Wohnraum entstehen. © Fabian Pieper

Deshalb soll es jetzt endlich konkret werden – und vor allem schnell gehen. Denn eine annähernd sechsstellige Summe sei bereits in die Planungen und ein halbes Dutzend Gutachten geflossen. „Die sind sonst überholt“, warnt der Erste Stadtrat vor weiteren Aufschüben. Schneider nickt, denn aktuellere Gutachten würden wohl zu keinen anderen Ergebnissen führen, sagt er.

Das Wohngebiet am Hallenbad wird kleiner: Das sind die Gründe

Und dann beginnt auch der Stadtplaner mit einer Aufzählung, die beweist, dass die deutsche Behördensprache ein wahres Monstrum sein kann; da fallen so wunderbar handliche Worte wie „Biotoptypenkartierung“, „Heuschreckenkartierung und Potenzialabschätzung“, „Lepidopterengutachten“ und „Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfung“. Dahinter verbergen sich die notwendigen ökologischen Gutachten.

Sie alle haben zur Folge, dass das Gebiet geschrumpft ist. Die übrig gebliebenen Wohneinheiten – das ist überhaupt erst der Clou an der Sache – sollen bezahlbaren Wohnraum darstellen, der „deutlich unter dem Marktwert von Wohnraum in Syke“ angeboten werden soll, so Thomas Kuchem.

Die einzelnen Grundstücke bewegen sich in Größenordnungen zwischen knapp 600 und mehr als 1500 Quadratmetern. Die Hanglage spielt den Planern dabei sogar ein wenig in die Karten: Wolfram Schneider spricht von einem Höhenunterschied von fünf bis acht Metern. Am niedrigsten Punkt sollen Gebäude mit drei Vollgeschossen, am höchsten Punkt mit nur einem Vollgeschoss entstehen.

Den alten Plan, das Gebiet über einen Kreisverkehr an die Straßen Lindhofhöhe und Am Lindhof anzuschließen, hat die Stadt aus Platzgründen fallen gelassen. Nun soll es nördlich des Hallenbads an die Straße am Lindhof angeschlossen werden. Von dort soll eine Straße ringförmig durch das Wohngebiet führen. Südlich des Bads ist ein Regenrückhaltebecken geplant. Im Bebauungsplan sollen Dachbegrünung und ein Verbot fossiler Brennstoffe festgesetzt werden.

Mitte bis Ende 2024 kann am Hallenbad in Syke gebaut werden – wenn alles passt

Aber eins nach dem anderen: Zunächst müssen noch der Auslegungsbeschluss und dann der Satzungsbeschluss gefasst werden, erklärt Schneider. Auch die Politik sei auf der Seite der Verwaltung, im Verwaltungsausschuss habe die „breite Mehrheit die Pläne für gut befunden“. Dann allerdings seufzt er und sagt: „Schade, dass uns die Grünen so viele Steine in den Weg legen.“

Denn aus den Reihen der Grünen komme – trotz Beschluss – Widerstand. Wolfram Schneider hält deren Engagement zwar für ehrenwert, „aber es muss auch gerecht bleiben“, sagt er. „Wir haben auf alle Belange reagiert, eigentlich kann man sich nicht mehr beschweren.“ Stattdessen laufe gerade sogar eine Unterschriftenaktion gegen das Vorhaben.

Sollte die nicht erfolgreich sein und alles passen, so rechnet Schneider vor, „könnte theoretisch Mitte oder Ende 2024 gebaut werden“ – in dann optimaler Lage, wie Thomas Kuchem und Wolfram Schneider betonen. Die Badegäste seien vor den Blicken der Bewohner geschützt. Zudem heben die beiden die Nähe zu allem hervor, was man zum Leben braucht: Schulen, Kindergärten, Läden, Bahnhof. Und wer gerne schwimmen geht, der hat es zum Glück auch nicht weit bis zum Hallenbad.