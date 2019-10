Von Alu-Chips und Hamsterkrallen

Nostalgie-Museum Okel eröffnet Ausstellung zum Alltag in der DDR

+ Hätte Okel einen Bahnanschluss, wäre Lindenberg-Double Frank Wedler sicher mit dem Sonderzug nach Pankow für einen Zwischenstopp zur Ausstellungseröffnung ins Nostalgie-Museum Okel gekommen. Stattdessen hätte es dann die original Staatskarrosse von Erich Honecker werden sollen. Doch die sprang ausgerechnet gestern nicht an. Aber der rot-weiße Wartburg, mit dem er dann schließlich auf den Hof fuhr, war ja dem Anlass ebenfalls sehr angemessen. Unten links: Geradezu perfekt standesgemäß waren diese Besucher mit DDR-Mopeds gekommen. Unten rechts: Symbolträchtige Haubenlackierung: Am 9. November 89 durchbricht der Trabi die Mauer. Fotos: Heinfried Husmann

Okel. - Von Heiner Büntemeyer. „Es ist schon bewundernswert, was ihr so macht“, staunte Herbert Singer angesichts der zahlreichen Exponate im Nostalgie-Museum von Elke und Wolfgang Kaeding. Die Ausstellung, die sie am Sonntag zum Tag der Regionen eröffneten, beschränkt sich nicht auf den Trabbi und den Wartburg, vielmehr rückt sie den Alltag in der ehemaligen „Zone“ in den Vordergrund.